Emmy Awards 2023 werden wegen anhaltender Streiks verschoben

Ursprünglich sollten die Emmys am 18. September stattfinden, die Award-Show wurde jetzt allerdings wegen der anhaltenden Streiks der WGA und SAG-AFTRA in Hollywood verschoben. Ein neues Datum wurde bislang noch nicht genannt, Variety berichtete jedoch, dass die Veranstaltung wahrscheinlich nicht vor Januar 2024 stattfinden wird.

Mehrere HBO-Shows wären Favoriten bei den diesjährigen Emmys, darunter besonders „Succession“, „The Last of Us“ und „The White Lotus“. Aber auch Netflix‘ „Wednesday“, Amazon Primes „The Marvelous Mrs. Maisel“ und „The Bear“, das auf Disney + läuft, wurden in mehreren Kategorien nominiert.

Zum ersten Mal seit 60 Jahren streiken Autoren und Schauspieler gemeinsam in Hollywood. Zu ihren Forderungen gehören unter anderem eine bessere Bezahlung, um Verluste durch Streaming-Systeme zu verringern. Zudem wird um eine Absicherung gestritten, die Menschen in kreativen Berufen davor schützt, in Zukunft nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Ihre gemeinsame Aktion unterbrach die Produktion mehrerer Filme, Serien und Late-Night-Shows. Zudem finden weltweit viele Premierenvorstellungen ohne die Darsteller statt.