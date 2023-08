„Euphoria“: Schauspieler Angus Cloud tot aufgefunden

Foto: Getty Images for FILA, Stefanie Keenan. All rights reserved.

Angus Cloud ist tot: Der 25-jährige US-amerikanische Schauspieler, der vor allem für seine Darstellung des Fezco in der HBO-Fernsehserie „Euphoria“ bekannt war, wurde am Montag (31. Juli) leblos aufgefunden. Eine Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Seine Familie veröffentlichte ein Statement, in dem unter anderem erklärt wird, dass Cloud kürzlich den Tod seines Vaters verarbeiten musste: „In der vergangenen Woche haben wir seinen Vater beerdigt und er hat sehr unter dem Verlust gelitten. Der einzige Trost ist, dass Angus nun wieder mit seinem Papa vereint ist. Er war sein bester Freund“, schrieb die Familie in dem Statement.

Angus Cloud litt unter psychischen Problemen

Darin heißt es weiter: „Angus ist offen damit umgegangen, dass er unter psychischen Problemen leidet. Wir hoffen, dass sein Tod anderen Menschen klarmacht, dass sie nicht allein sind und diesen Kampf nicht im Stillen ausfechten müssen. Wir wünschen uns, dass er für seinen Humor, sein Lachen und seine Liebe für alle um ihn herum in Erinnerung bleiben wird.“

HBO: „Wir sind unglaublich traurig“

Der US-amerikanische Sender HBO teilte mit: „Wir sind unglaublich traurig. Angus war wahnsinnig talentiert und ein beliebtes Mitglied der HBO- und ,Euphoria‘-Familie.“ Gefolgt wurde diese Botschaft von Beileidsbekundungen für die Familie und Freunde des Verstorbenen.

Sam Levinson, Drake, Kehlani und mehr: „Diese Person verdient es, dass man sich an sie in ihrer Gesamtheit erinnert“

Nach der Bekanntgabe seines Todes teilten Darsteller:innen und Freund:innen ihre Ehrerbietung und persönliche Erinnerungen an Cloud. Der Serienschöpfer von „Euphoria“, Sam Levinson, teilte ein Statement mit „The Hollywood Reporter“: „Es gab niemanden, der so war wie Angus. Er war zu besonders, zu talentiert und viel zu jung, um uns so früh zu verlassen. Wie viele von uns kämpfte auch er mit Sucht und Depression. Ich hoffe, er wusste, wie viele Herzen er berührt hat. Ich habe ihn geliebt. Das werde ich immer tun. Ruhe in Frieden und Gott segne seine Familie.“

Drake, der ausführende Produzent von „Euphoria“, schrieb in einer Instagram-Story mit einem Foto von Cloud: „Gute Seele!“

Die Singer-Songwriterin Kehlani, die wie Cloud ebenfalls aus Oakland stammt, teilte auf Instagram ihre ehrlichen Gedanken. Sie schrieb: „Ich saß lange. Du hast die ganze Welt [mit dem Tod] kaputt gemacht, aber besonders dein Zuhause [Oakland]. Das ist tief. Dafür habe ich nicht viele Worte, wenn es so nah an zuhause ist.“

Kehlani möchte weiters in ihrer Botschaft verdeutlichen: „Ich habe nicht viel mehr zu sagen, außer, dass die wirkliche Person komplexer und solider war als ein Fernsehcharakter. Diese Person verdient es, dass man sich an sie in ihrer Gesamtheit erinnert. Ich umarme alle meine Patnas von Zuhause. Richtet eure Gebete an seine Mutter, seine Familie. Liebe dich, Bruder. Energie stirbt nie. Lang lebt dein Herz!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren