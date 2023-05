Eurovision Song Contest 2023: Twitter kürt die „Gewinner der Herzen“

Foto: AFP via Getty Images, OLI SCARFF. All rights reserved.

Man darf mit Fug und Recht behaupten: Der Eurovision Song Contest hat starke Emotionen bei vielen Zuschauern ausgelöst. Denn mit dem erneuten Sieg von Schweden waren viele so gar nicht einverstanden – auch wenn Jury- und Televoting eindeutig ausfielen, wünschten sich viele einen anderen Song an der Spitze.

Bei der letzten Punktevergabe bangten Finnland und Schweden um den Sieg – letztlich konnte sich jedoch Loreen mit dem Song „Tattoo“ durchsetzen und verwies Käärija auf den zweiten Platz.

Auch die Kommentatoren Jan Böhmermann und Olli Schulz, die für den ORF live aus einer der Sprecherkabinen berichteten, bemerkten, dass sich die Freude über Loreens Sieg in der Arena etwas in Grenzen hält.

The crowd watching Loreen win when they wanted Finland to win #Eurovision #Eurovision2023

Twitter wäre nicht Twitter, wenn es nicht auch zu den anderen Acts amüsante Kommentare gegeben hätte:

Für Fremdscham sorgte Deutschland gleich in zweierlei Hinsicht – nicht nur Lord of the Lost blamierten durch den letzten Platz, auch Elton leistete sich bei der Punkteverkündung live aus Hamburg einen schalen Witz. Er machte Moderatorin Hannah Waddingham ein Kompliment für ihr Aussehen, zückte dann eine Ringschachtel und holte einen Keks zum Vorschein. Okay.

Alles Bangen für Deutschland half nichts – mal wieder sind die Deutschen Schlusslicht beim ESC.

BITTE NICHT LETZTER PLATZ. Deutschland gerade#Eurovision #Eurovision2023 #ESC2023 #ESC #JanPrixOlliVision pic.twitter.com/N20eM4z4ae — Benny Illinger (@IamIllgner) May 13, 2023

Vielleicht also gar keine so schlechte Idee, im kommenden Jahr Anke Engelke und Bastian Pastewka in ihrer Paraderolle als Jenny und Mel ins Rennen zu schicken?