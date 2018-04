Father John Misty: Neues Album „God’s Favorite Costumer“ – erste Songs hören!

Father John Misty hat gut ein Jahr nach seinem ausgesprochen starken Album „Pure Comedy“ schon wieder Nachschlag parat. Wie der Musiker am Mittwoch (18. April) via Facebook mitteilte, erscheint am 01. Juni mit „God’s Favorite Costumer“ eine weitere Platte. Es ist bereits die vierte, die das ehemalige Fleet-Foxes-Mitglied unter seinem Künstlernamen Father John Misty herausbringt.

Weiterlesen ROLLING-STONE-Interview Father John Misty: „Was bringen uns Handys, wenn wir sie nur für Pornos und Wut nutzen?“ Father John Misty hat die beste politischePlatte des Jahres aufgenommen. Ein Gespräch über Trump, Sheeran, moderne Technik und guten 70er-Sound. Schon im Februar gab es mit „Mr. Tillerman“ einen ersten Vorboten zu hören und zugleich intimen Einblick in das Leben des Künstlers, der den Wahnsinn dieser Zeit, nun ja, nicht ganz so ernst zu nehmen scheint. Die zwei neuen Tracks („Just Dumb Enough To Try“ und „Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All“), die es mit der Ankündigung für das neue Album ebenfalls zu hören gibt, klingen ähnlich wie die erste Nummer und erinnern daran, dass Joshua Tillman nicht nur leicht größenwahnsinnig ist, sondern eben auch einer der begabtesten Unterhaltungskünstler der Indie-Szene.



Father John Misty: „God’s Favorite Costumer“ – Tracklist