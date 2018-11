Kein Bauhaus, dann eben Brauhaus! Am heutigen Freitag startet der Vorverkauf für den Dessau-Auftritt von Feine Sahne Fischfilet am 06. November

Der Wirbel vor dem geplanten Auftritt von Feine Sahne Fischfilet ist fürs erste beigelegt. Nachdem das Bauhaus Dessau von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und dem ZDF einen Gig der Band zur 100-Jahr-Feier untersagt hatte, danach das Anhaltische Theater der Stadt ebenfalls einen Rückzieher gemacht (und einen Rückzieher vom Rückzieher gemacht), und dann schließlich Berlins Kultursenator auf die Idee gekommen war, Monchi und Kollegen nach Berlin einzuladen, steht nun fest: Feine Sahne Fischfilet treten wie beabsichtigt am 06. November in Dessau auf. Nicht im Bauhaus, sondern im Brauhaus. Der Vorverkauf startet am heutigen Freitag. Gut für die Band, wie sie auf…