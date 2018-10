Feine Sahne Fischfilet über das Bauhaus Dessau: „peinlich, erbärmlich“

Hin und her: Nachdem das Anhaltische Theater Dessau seine Einladung der linken Punkband zurückgenommen hatte, entschuldigte sich die Institution nun und will den Auftritt in jeglicher Form unterstützen

Der Streit um den Auftritt von Feine Sahne Fischfilet in Dessau hat eine überraschende Wende genommen. Nachdem das städtische Bauhaus erklärt hatte, es stehe aufgrund von möglichen Protesten nicht mehr als Austragungsort zur Verfügung, bot sich das Anhaltische Theater Dessau theoretisch als alternativer Veranstaltungsort an. Doch am 20. Oktober verkündete das Theater seine Absage. Am Montagnachmittag (23. Okt.) hat das Stadttheater seine Ausladung zurückgenommen und sich entschuldigt. „Nach der heftigen öffentlichen Diskussion hat die Theaterleitung verstanden, dass der Diskurs über Kunst nur geführt werden kann, wenn die Kunst sich unbedingt in aller Freiheit präsentieren kann,“ erklärte die Institution gegenüber der…