Flake: Lese-Tour des Rammstein-Keyboarders muss verschoben werden

Till Lindemanns „Boys from the Wood“ können ab sofort über seinen „Doctor Dick“-Onlineshop erstanden werden – sofern man es sich denn leisten kann (und will).

Till Lindemann hat sich für die bevorstehende Weihnachtssaison etwas ganz Besonderes einfallen lassen. So können sich Rammstein-Fans ab sofort eine Räuchermännchen-Version des Musikers in die eigene Wohnung stellen. Allerdings hat das neueste Produkt von Tillmanns Eigenmarke „Doctor Dick“ einen ordentlichen Preis: Satte 479 Euro pro Stück verlangt der Leipziger für seine „Boys from the Wood“. Streng limitiert auf 50 Stück Einen Einblick in die Produktion der außgerwöhnlichen Holzfiguren lieferte Lindemann bereits mit einem kurzen Video via Instagram. Entworfen wurden sie von Künstler André Morgner aka Boogie, der seit 1994 in der Graffiti-Szene aktiv ist. Lindemann selbst hat die auf 50…