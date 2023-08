Florence Welch: OP rettete mein Leben

Florence Welch von Florence And The Machine

Erst am Wochenende vom 26. bis 27. August mussten Florence + the Machine ihre Auftritte auf dem Zürich Open Air und dem Rock en Seine Festival in Paris absagen. Grund dafür war die gesundheitliche Lage von Florence Welch, die sich laut einem Instagram-Post von einer lebensrettenden Operation erholen muss. „Es tut mir so leid, dass ich die letzten paar Shows absagen musste. Meinen Füßen geht es gut. Ich musste mich einer Notoperation unterziehen, aus Gründen, für die ich mich noch nicht stark genug fühle, sie zu erläutern, aber sie hat mir das Leben gerettet“, erklärt die Sängerin.

Genauere Informationen zu den Umständen sind momentan noch nicht öffentlich gemacht worden. Allerdings brach sich die Britin ihren Fuß bereits im November 2022, weshalb sie damals einige ihrer Großbritannien-Shows absagen musste.

Weiterhin sieht die 37-Jährige in ihrem aktuellen Leid auch Parallelen zu ihren Indie-Songs: „Es genügt zu sagen, dass ich mir wünschte, die Lieder wären weniger genau in ihren Vorhersagen. Aber Kreativität ist eine Art der Bewältigung, Mythologie eine Art der Sinnstiftung“, spielt sie auf die Lyrics ihres Songs „Choreomania“ an. In dem Song, der auf dem 2022er Album DANCE FEVER erschien, heißt es „I just kept spinning and I danced myself to death“.

Florence Welch verspricht trotz allem mit ihrer Band ihre derzeitige Tour in Lissabon und Málaga am 1. und 2. September abzuschließen – allerdings mit weniger Tanzeinlagen.