Mit den Rolling Stones kommt man schneller ans Ziel: Die argentinische Fußballnationalmannschaft landete einen Tag früher als geplant in Russland. Möglich machte das der Privatjet der Stones, den die Band dem Vizeweltmeister zur Verfügung gestellt hatte.

Lionel Messi und Kollegen setzten am Samstagabend in Bronnisy nahe Moskau auf. Das Twitter-Bild (unten) zeigt Paulo Dybala gemeinsam mit Gonzalo Higuain und Gabriel Mercado. Das Flugzeug erkennt man sofort – die Zunge, das Logo der Rolling Stones, prangt an der Seite.

Am 16. Juni bestreiten die Argentinier, die 2014 bei der WM in Brasilien Deutschland im Finale mit 0:1 unterlagen, ihr erstes Spiel, gegen Island.

WM-Eröffnungsfeier mit Jason Derulo und Robbie Williams

Derweil nimmt die WM-Eröffnungsfeier in Moskau konkretere Formen an. Als musikalische Gäste sind bislang Jason Derulo sowie Robbie Williams („Party Like A Russian“) bestätigt worden. Die Zeremonie soll am Donnerstag (14. Juni) bis ca. 16.30 Uhr gehen. Anpfiff der Eröffnungspartie Russland gegen Saudi-Arabien ist um 17 Uhr.

Paulo Dybala auf Twitter:

Rusia2018 👅 A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala) on Jun 9, 2018 at 6:29am PDT