„Game of Thrones“-Staffel 8: Maisie Williams dementiert Gerüchte um Startdatum

Fans von „Game of Thrones“ haben sich angesichts der Nachrichten sicher schon gefreut: Seit Kurzem kursiert die Meldung im Netz, dass die beliebte Serie im April 2019 mit der achten und somit letzten Staffel an den Start gehen wird.

Die Gerüchte beziehen sich auf einen angeblichen Wortlaut, der aus einem Interview mit Maisie Williams stammen soll. Darin habe die Schauspielerin erklärt, dass der Staffelstart für April 2019 festgesetzt worden sei. Die Betonung liegt allerdings auf „angeblich“, denn die Darstellerin, die in der Serie „Arya Stark“ verkörpert, muss die Fans leider enttäuschen.

Auf Twitter klärte sie nun auf: „Nur ein Tweet, um euch wissen zu lassen, dass dieses ,Zitat‘, das ich angeblich zum ,Game of Thrones‘-Startdatum gegeben habe, komplett falsch ist und aus einem Interview stammt, das ich vor Jahren gegeben habe.“

Just a tweet letting you know this game of thrones release date "quote" I've supposedly given is completely false and taken from an interview I did years ago.

— Maisie Williams (@Maisie_Williams) January 30, 2018