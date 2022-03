Genesis live in Berlin – alle Infos zu 2G+ Bedingungen und FFP2-Maskenpflicht

Foto: AFP/Getty Images, STAN HONDA. All rights reserved.

Am 07.03. und 08.03. treten Genesis live in der Mercedes-Benz Arena in Berlin auf. Welche Regeln gelten und wo Sie kurzfristige Änderungen einsehen können, erfahren Sie hier.

Am Einlass ist ein 2G+ Nachweis erforderlich, außerdem gilt FFP2-Maskenpflicht.

Infos zu 2G+

Nur Personen, die vollständig geimpft sind oder als genesen gelten und zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können, bekommen Zutritt zur Arena.

Impf- und Genesenen-Nachweise werden am Einlass digital kontrolliert, dafür bitte auch einen Lichtbildausweis mitbringen.

Wer keinen negativen Test braucht

Geboosterte Personen

Kürzlich Genesene (mit Genesenen-Nachweis der mindestens 28 Tage und maximal drei Monate (90 Tage) zurückliegt)

Vollständig geimpfte Personen, deren letzte Impfung mehr als 14 Tage, aber nicht länger als drei Monate zurückliegt

Schüler aus Berlin, die regelmäßig in der Schule getestet werden, benötigen nur ihren Schülerausweis

Wer einen negativen Test braucht

Kinder unter 18 Jahren (keine Schüler)

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (und dies mittels Attest oder Mutterpass nachweisen können).

Vollständig geimpfte Personen, deren letzte Impfung vor mehr als drei Monaten und weniger als 14 Tage erfolgte.

Genesene Personen, die nach ihrer Genesung eine Impfdosis erhalten haben und die Impfung mehr als drei Monate zurückliegt

Personen, die nach Verabreichung einer Impfdosis nachweislich an Covid-19 erkrankt sind, sofern die Erkrankung vor mehr als drei Monaten festgestellt wurde

Infos zu Maskenpflicht und Mindestabstand

Es muss eine FFP2-Maske getragen werden, sowohl am Einlassbereich als auch am (Sitz-)Platz. Ein Mindestabstand muss nicht eingehalten werden. Essen und Trinken ist nur am Sitzplatz erlaubt, dafür darf die Maske vorübergehend abgenommen werden.

Kinder und Jugendliche zwischen 6-13 Jahren dürfen zwischen einer FFP2-Maske und einer OP-Maske wählen. Kinder unter 6 Jahren dürfen nicht teilnehmen.

Weitere Informationen

Um die Warte- und Einlasszeiten vor Ort zu verringern, bittet der Veranstalter um frühzeitige Anreise.

Taschen und Rucksäcke bis max. A4-Größe dürfen mitgebracht werden, sie können kostenpflichtig vor Ort abgegeben werden. Die Hausordnung der Mercedes-Benz Arena mit weiteren Details finden Sie hier.

Auf dem Infoportal des Veranstalters finden sich alle aktuellen Vorschriften und Änderungen.

GENESIS

The Last Domino? Tour

07.03.2022 Mercedes-Benz Arena

08.03.2022 Mercedes-Benz Arena

Einlass: 17.30 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr

Ende: ca. 22.30 Uhr