Gewinnen: „Warfare“ auf 4K UHD Blu-ray

Während des Irakkriegs 2006 erhält eine Gruppe junger Navy Seals den Auftrag, as Haus einer irakischen Familie besetzen, um ein aufständisches Gebiet abzusichern. Was als Routineeinsatz beginnt, entwickelt sich rasch zu einem Albtraum: Nach der verheerenden Explosion einer Bombe sind die Soldaten im Haus gefangen und müssen um ihr Überleben kämpfen.

„Warfare“ verdichtet die Ereignisse zu einem intensiven Kammerspiel, das Kriegsrealität und Überlebensdrama unbarmherzig miteinander verwebt. Filmemacher und Bestsellerautor Alex Garland und sein Berater Ray Mendoza, lassen in ihrer Regiezusammenarbeit Kriegserfahrungen erschreckend spürbar werden. Produziert wurde der Film vom Studio A24, das nach dem erfolgreichen Actionfilm „Civil War“ (2024) erneut mit Garland und Mendoza zusammenarbeitete.

In den Hauptrollen sind D’Pharaoh Woon-A-Tai („Reservation Dogs“), Will Poulter („The Bear“), Cosmo Jarvis („Shōgun“), Kit Connor („Heartstopper“), Finn Bennett („True Detective“), Taylor John Smith („Der Gesang der Flusskrebse“), Michael Gandolfini („Beau is Afraid“), Joseph Quinn („Gladiator II“) und Charles Melton („May December“).

