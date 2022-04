Gewinnspiel: Wir verlosen das neue Album „Humble Quest“ von Maren Morris

Foto: Getty Images for Pilgrimage Musi, Erika Goldring. All rights reserved.

Maren Morris kündigt ihr neues Album „Hubble Quest“ an. Das mittlerweile dritte Studioalbum der Country-Sängerin soll Ende März erscheinen. Schon jetzt gibt es die neue Single „Circling Around This Town“ zu hören.

Bekanntheit erlangte Maren Morris als Stimme des Zedd/Grey-Hits „The Middle”, der Anfang 2018 erschienen ist. Seitdem veröffentlichte sie zwei Alben und mehrere Singles. 2019 wurde ihr Titel „My Church“ mit den Grammy Awards als bester Song des Jahres ausgezeichnet. Seitdem hat sie mit Musiker*innen wie JP Saxe, Ryan Hurd, Niall Horan und Hozier zusammengearbeitet.

Als Vorbote ihres neuen Albums erscheint schon jetzt die Single „Circle Around This Town“, sie gemeinsam mit Julia Michaels geschrieben. Produziert wurde der Track von Greg Kurstin. Das Musikvideo zum Song ist im Stil 90er-Jahre gedreht und soll als Hommage an Morris Vorbilder Sheryl Crow, Alanis Morissette und Fiona Apple verstanden. Song und Video gibt wie immer hier zu sehen:

Maren Morris – Circle Around This Town

Das neue Album „Hubble Quest“ soll am 25. März erscheinen.

