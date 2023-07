Guns N' Roses: Frontmann Axl Rose stürzt auf der Bühne

Foto: AFP via Getty Images, ALEJANDRO MELENDEZ. All rights reserved.

Axl Rose ist bei einem Konzert auf der Bühne gestürzt. Bei dem Auftritt handelte es sich um ein Konzert im Londoner Hyde Park, bei dem Guns N‘ Roses im Zuge des British Summertime Show Festivals letzten Freitag (30. Juni) als Headliner performten.

Während des zweiten Songs des Sets, „Bad Obsession“, stürzte Axl Rose, während er einen Schritt zurück zum Drum-Riser machte, kam aber schnell wieder auf die Beine und fuhr mit dem Song fort. Glücklicherweise blieb der 61-jährige Sänger bei seinem Sturz unverletzt.

Auf YouTube machten schon kurz nach dem Auftritt Videos von dem Patzer die Runde:

Nach dem Konzert bedankten sich Guns N‘ Roses bei ihren Fans via Twitter:

Bereits bei ihrem Auftritt beim Glastonbury Festival in Glasgow vor wenigen Wochen rutschte Axl Rose auf der Bühne aus, konnte sich aber nochmal fangen. Aktuell sind Guns N‘ Roses auf Welttournee. Am Montag (3. Juli) stehen sie live und Open Air auf der Bühne des Deutsche Bank Parks in Frankfurt am Main.