Guns N‘ Roses: Klage wegen sexueller Belästigung und Urheberrechtsverletzung

Foto: Redferns, Shlomi Pinto. All rights reserved.

Die Fotografin Katarina Benzova hat am Sonntag (12. November) gegen Guns ‚N‘ Roses eine Beschwerde eingereicht: Nach Gerichtsunterlagen, die dem „NME“ vorliegen, verklagt sie die Band wegen Urheberrechtsverletzung an ihren Fotos sowie sexueller Belästigung durch Manager Fernando Lebeis.

Anklage wegen Urheberrechtsverletzung

Wie „NME“ berichtet, erinnert sich Benzova in der Beschwerde daran, die Band von 2010 bis 2022 auf freiberuflicher Basis bei Konzerten fotografiert zu haben.

In den Unterlagen steht, dass die Band jedoch Urheberrechtsverletzungen an ihren Fotos begangen habe. Dies sei durch „Reproduktion, öffentliche Darstellung und Verbreitung“ geschehen. Auch angeklagt hat Benzova die „Schaffung von abgeleiteten Werken für Lizenzen“ sowie den „Verkauf von Veröffentlichungen an Dritte nach Beendigung des Rechts dazu“.

Benzova behauptete in den Unterlagen auch, dass die Band ihre Fotos verändert habe, um fälschlicherweise Anspruch darauf zu erheben.

Empfehlung der Redaktion 10 Dinge über Guns N‘ Roses, die Sie garantiert noch nicht wussten

Sexuelle Übergriffe und Demütigung gegen Manager Fernando Lebeis

In der Klage behauptete die Fotografin außerdem, dass Lebeis seit seinem Amtsantritt als Manager der Band im Jahr 2016 unerwünschte sexuelle Annäherungen an sie gemacht habe. Als Benzova die Annäherungen des Managers wiederholt zurückwies, eskalierte sein Verhalten angeblich zu „Beschimpfungen, Lächerlichmachung, herabsetzenden Bemerkungen, Demütigung, Mobbing und Lügen“.

Empfehlung der Redaktion Aerosmith: Zweite Frau verklagt Steven Tyler wegen sexueller Übergriffe

Lebeis soll des Weiteren Benzovas Honorar ohne Benachrichtigung gesenkt sowie Zahlungen zurückgehalten haben. Auch habe er ihre Bemühungen um schriftliche Verträge mit der Band ignoriert und sie in günstigere Hotels während der Reisen verlegt. Lebeis soll letztendlich sogar verlangt haben, dass sie Reisekosten aus eigener Tasche bezahlt.

Im Oktober 2022 beendete Lebeis die Zusammenarbeit mit Benzova unter Berufung auf „budgetäre Bedenken“. Benzova spekulierte, dass Lebeis sie diskriminierte, weil sie seine sexuellen Annäherungen abgelehnt hatte.

Die Band hat sich bisher nicht öffentlich zu den Klagen geäußert.