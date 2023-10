H.P. Baxxter: Die Glocken läuten sich schon mal warm

Foto: Redferns via Getty Images, Moni Fellner. All rights reserved.

Wien, Österreich: H.P. Baxxter von Scooter live in der Marx Halle, 2014

Der Boulevard ist begeistert. Der hanseatische Speed-Techno-Einpeitscher H.P. Baxxter lässt es auch außerhalb der Arena-Bühnen krachen.

Seit neun Monaten ist der Bald-Sechzigjährige neu verliebt. Die „Bild“ hatte Freundin Saras eit längerem auf dem Schirm: Promi-Galas und Oktoberfest und so.

Nun kommen die hardfacts: H.P. hat Sara in Schottland einen Antrag zur baldigen Hochzeit gemacht. „Und offensichtlich war die 22-Jährige sogar einverstanden“, vermeldet fast schon ungläubig der Online-Dienst des TV-Kanals ntv.

Die Spezialisten von „Bild“ sind nah dran: „Ja, es stimmt – Sara und ich haben uns verlobt. Wir waren jetzt ganz romantisch mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs, waren auf der Isle of Skye. Da habe ich dann um Saras Hand angehalten“, wird der 28 Jahre ältere Baxxter in Lederkappe und fingerlosen Racer-Handschuhen zitiert.

Die Modalitäten der kommenden Trauung im Jahr 2024 sind noch nicht „gefixt“. Baxxter gibt sich easy: „Das kommt dann alles noch. Jetzt sind wir erst einmal happy.“

Die Causa wurde im Mai 2023 öffentlich, als der Scooter-Mastermind verriet, dass er sei Herz an die junge Münchnerin verloren hat:

„Ja, wir sind zusammen – schon seit rund drei Monaten. Jetzt waren wir auf Sylt und sind danach gemeinsam zu einem Festival-Auftritt von Scooter nach Bayern gereist“, steckte er den Experten von „Bild“.

Kennengelernt haben sich die beiden in der Scooter-Hood im Schatten des Michels. Der Boulevard hat recherchiert, dass Sara im Immobilienwesen tätig ist, und bereits aus dem Süden in den Norden gezogen ist

„Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns“, schwärmte Mr.-How-Much-Is-The-Fish seinerzeit.

Ebenfalls bekannt ist, dass das Ballertechno-Wohnungswirtschafts-Paar mittlerweile „unter einem Dach wohnt“.

Zum Klatsch-Hintergrund.

H.P. war zuletzt mit dem Model Lysann Geller liiert. 2021 hatten sich die Zwei nach fünf Jahren „freundschaftlich getrennt“, wie man in der Branche so sagt. „Bei uns wurde aus Liebe Freundschaft“, hieß es seinerzeit versöhnlich aus dem Scooter-Lager.