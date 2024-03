H.P. Baxxter im Interview: „Rockmusik hat mich seit meiner Jugend geprägt“

2024 ist das Jahr der großen Jubiläen für das deutsche Techno-Urgestein H.P. Baxxter. Nicht nur, dass er am 16. März seinen 60. Geburtstag feierte – auch seine Band Scooter begeht ein rundes Jubiläum, nämlich den 30. Geburtstag.

Das zelebrieren Baxxter & Co. nicht nur mit einer Arena-Tournee, sondern auch mit einem neuen Album. „Open Your Mind and Your Trousers“ heißt das neue Werk, auf dem sich Baxxter nicht neu erfindet, sondern den gewohnten Scooter-Sound zelebriert, dabei aber durchaus den Blick auf neue Trends der elektronischen Musik richtet. For those about to rave – we salute you!

Im Interview mit ROLLING STONE spricht H.P. Baxxter über die Höhen und Tiefen des Bandalltags, seine Liebe zur Rockmusik und seine Faszination für prägnante, oft dadaistische Hooklines.

Das gesamte, rund fünfundvierzigminütige Interview gibt es hier zu sehen: