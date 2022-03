„Harry’s House“: Neues Album von Harry Styles angekündigt

Foto: CBS via Getty Images, CBS Photo Archive. All rights reserved.

Harry Styles live bei den 63 Grammy- Awards, im STAPLES Center am 15. März 2021 in Los Angeles.

Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Styles: Der britische Sänger und Songwriter kündigt sein drittes Solo-Album an. Die Platte soll schon in knapp zwei Monaten, am 20. Mai, erscheinen und den Titel „Harry’s House“ tragen.

Empfehlung der Redaktion Spielt Harry Styles den Marvel-Eros in „Eternals“?

Der Titel soll in Anlehnung an Joni Mitchells Song „Harry’s House“ aus ihrem 1975er-Album „The Hissing Of Summer Lawns“ entstanden sein. Styles erzählte, dass er bereits zu den Aufnahmen seines „Fine Line“ -Albums im Jahr 2019 „in einem ziemlich großen Joni-Loch“ steckte und sprach sich als riesiger Fan ihrer 1971 erschienenen Platte „Blue“ aus. Styles‘ Album soll insgesamt 13 Tracks umfassen. Das Artwork des Albums postete er bereits auf Twitter:

Der Grammy-Gewinner hatte im Januar neue Tourdaten zu seiner verschobenen Welttournee angekündigt. Dabei wird er im Rahmen seiner „Love On“- Tour in 32 Städten von Europa, Lateinamerika und den UK spielen. Als Deutschlandtermine sind unter anderem Konzerte in Berlin, Hamburg und München geplant.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf musikexpress.de +++