Podcast Freiwillige Filmkontrolle: Das ist dran am „Joker“-Hype

Das subtile Spiel von Joaquin Phoenix als psychisch kranker Clown begeistert die Kritiker. Manche wollen darin die beste Comic-Verfilmung aller Zeiten erkennen.

Am Wochenende feierte „Joker“ beim Internationalen Filmfestival in Venedig Premiere. Schon zuvor sorgte der erste große Trailer für viel Aufmerksamkeit. Die anspruchsvolle Charakterstudie erzählt die Vor- und Leidensgeschichte des bekanntesten aller Batman-Bösewichte. Wenn man den ersten Kritiken glaubt, die nach der Uraufführung (mit achtminütigem Applaus) veröffentlich wurden, dann dürfte „Joker“ die Welt des Comic-Films mächtig durcheinander wirbeln. Nach der begeisterten Aufnahme von intelligenten Action-Krachern wie der „Avengers“-Reihe macht der Film von Todd Philips Ernst mit seiner Figur und einer wirklich herben Gesellschaftskritik. Für viele Beobachter wirkt „Joker“ deshalb auch wie ein unmittelbarer Anschluss an „The Dark Knight“, dem besten Batman-Film…