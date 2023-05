Herbert Grönemeyer in Frankfurt | Tickets, Anfahrt, Wetter, Setlist

Herbert Grönemeyer kommt nach Frankfurt! Vor gut zwei Wochen startete Herbert Grönemeyer seine Live-Tournee 2023 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nach bislang zehn Hallenkonzerten in Deutschland und Wien starten nun seine Stadionauftritte. Am 2. Juni macht er dafür im Frankfurter Deutsche Band Park Halt. Auf der Tour präsentiert Herbert Grönemeyer neben zahlreichen Klassikern sein neues Album „Das ist los“. Es ist das 16. Studioalbum des Künstlers und erschien am 24. März 2023.

Insgesamt vier Open-Air-Konzerte spielt Herbert Grönemeyer gemeinsam mit seiner Band in diesem Juni. Los geht es diesen Freitag (2. Juni 2023) in Frankfurt. Am Samstag (3. Juni 2023) tritt er in der Leipziger Red Bull Arena auf. Nach dem Konzert in Leipzig spielen Grönemeyer und seine Band an zwei Tagen in der Berliner Waldbühne. Beendet wird die Tournee am 6. Juni in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Als Support-Acts hat Grönemeyer auf seiner „Das ist los Tour 2023“ die Singer-Songwriter Balbina und Schmyt mit dabei.

Herbert Grönemeyers Tour-Setlist:

1. Tau

2. Das ist los

3. Bist du da

4. Sekundenglück

5. Kopf hoch, tanzen

6. Steigerlied

7. Bochum

8. Männer

9. Was soll das

10. Vollmond

11. Eine Tonne Blei

12. Der Schlüssel

13. Doppelherz / Iki Gönlüm

14. Musik nur, wenn sie laut ist

15. Oh Oh Oh

16. Herzhaft

17. Der Weg

18. Behutsam

19. Deine Hand

20. Mensch

21. Alkohol

22. Angstfrei

23. Bleibt alles anders

24. Turmhoch

25. Flugzeuge im Bauch

26. Zeit, dass sich was dreht

27. Urverlust

28. Halt mich

29. Demo (Letzter Tag)

30. Mein Lebensstrahlen

31. Land unter

32. Mambo

33. Morgen

34. Immerfort

35. Einmal nur in unserem Leben

Tickets für Herbert Grönemeyer in Frankfurt:

Tickets gibt es bei Eventim schon ab 55,50 Euro (Stehplatz). Sitzplätze kosten, je nach Rang, zwischen 62,40 und 100,35 Euro.

Anreise:

Der Deutsche Bank Park ist gut und barrierefrei mit der S-Bahn zu erreichen. Diese benötigt ab dem Frankfurt Hauptbahnhof nur sechs Minuten. Dazu nimmt man im Tiefbahnhof des Frankfurter Hauptbahnhofs die S-Bahnen S8 oder S9 in Richtung „Mainz“ oder „Wiesbaden“ bzw. die S7 in Richtung „Goddelau“ bis zum Bahnhof „Stadion“. Die Linie S7 fährt an den Bahnsteigen des Regional- und Fernverkehr ab. Vor dem Hauptbahnhof fahren am Konzerttag zusätzlich zu der Straßenbahnlinie 21 auch Sonderzüge der Linie 20 im 3-Minuten-Takt zur Station „Stadion“.

Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da die Parkplätze rund um den Deutsche Bank Park stark begrenzt sind. Mit der Eintrittskarte können Konzertbesucher schon fünf Stunden vor der Veranstaltung bis Betriebsende kostenfrei mit den Verkehrsmitteln des Rhein-Main-Verkehrsbundes fahren.

Auto & Parken:

Konzertbesucher, die außerhalb Frankfurts kommen, fahren auf der A3 oder A5 zum Frankfurter Kreuz. Dort einfach den Hinweisschildern mit dem Stadionsymbol folgen, die zu einem der vier Parkplätze führen.

Von der Innenstadt fährt man über die Mainbrücken nach Sachsenhausen und dann über die Kennedyallee stadtauswärts bis zum Oberforsthaus. Dort sieht man dann schon die Verteiler zu den Parkplätzen. Die Parkgebühr beträgt fünf Euro.

Adresse:

Deutsche Bank Park

Mörfelder Landstraße 362

60598 Frankfurt

Wetter:

Das Wetter wird am Freitag sonnig und sorgt für gute Laune. Tagsüber erreichen die Temperaturen 21 Grad, am Abend klettern sie sogar auf 24 Grad. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 36, die Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent. Regenschirme und Ponchos können bei diesem Open-Air also wohlgetrost zu Hause gelassen werden.