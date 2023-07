The Weeknd live in Frankfurt: Setlist, Tickets, Anfahrt & Wetter

Foto: Getty Images, Kevin C. Cox. All rights reserved.

Last Man Standing: The Weeknd am Ende der Performance seiner Halbzeit-Show beim Super Bowl 2021

Am Freitag (14. Juli) spielt The Weeknd das dritte von vier Konzerten seiner „After Hours til Dawn“-Tour. Diesmal geht es in den Frankfurter Deutsche Bank Park. Nachdem er am 2. Juli im Hamburg und am 4. Juli in Düsseldorf auftrat, folgen nach der Show in Frankfurt noch ein Gig am 4. August in München.

Empfehlung der Redaktion Es ist offiziell: The Weeknd ist der meistgehörte Musiker der Welt

Support und Startzeit

Das Konzert in Düsseldorf startet um 19.30 Uhr mit den zwei Support-Acts Kaytranada und Mike Dean. Die anderen beiden Gigs in Deutschland sollen zur selben Zeit starten. Der offizielle Einlass ist um 17 Uhr.

Tickets

Die letzten Tickets zur Show am Freitag (14. Juli) sind noch über Ticketmaster erhältlich. Auf der Webseite werden meist Resale-Tickets von Fans an andere Fans weiterverkauft. Dementsprechend können die Ticketpreise von den Originalpreisen abweichen. . Der „Normalplatz“ kostet zwischen 56,25 Euro und 164,00 Euro. Für einen Gangsitz muss man zwischen 95,00 Euro und 174,00 Euro bezahlen.

Empfehlung der Redaktion So viel verdienen Adele, Coldplay und Billie Eilish pro Wort

Setlist

Zuletzt gab es die folgenden Songs häufig bei den Konzerten von The Weeknd zu hören:

Dawn FM

Take My Breath

Sacrifice (Swedish-House-Mafia-Remix)

How Do I Make You Love Me?

Can’t Feel My Face

Lost in the Fire (Cover von Gesaffelstein und The Weeknd)

Hurricane (Kanye-West-Cover)

The Hills

Kiss Land (nur die erste Hälfte)

Often

Crew Love (Drake-Cover)

Starboy

House of Balloons

Heartless

Low Life (Future-Cover)

Reminder

Party Monster

Faith

After Hours

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Is There Someone Else?

I Was Never There

Wicked Games (Synth-Remix)

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears (mit Parts vom „Blinding Lights“-Chromatics-Remix)

Less Than Zero

Blinding Lights

Tears in the Rain

Zugabe

Creepin‘ (Metro-Boomin-Cover)

Popular (The Weeknd im Playboi-Carti- und Madonna-Cover)

In Your Eyes

Moth to a Flame (The Weeknd mit Swedish-House-Mafia-Cover)

Anfahrt

Die Adresse lautet:

Deutsche Bank Park

Mörfelder Landstraße 362

60528 Frankfurt am Main



Ab dem Frankfurter Hauptbahnhof bieten sich die S-Bahnen S8 und S9 und Richtung „Mainz“ und „Wiesbaden“ bis zur Haltestelle „Station“ an. Außerdem kann man die S7 in Richtung „Goddelau“ bis zur bereits genannten Haltestelle nehmen. Vor dem Hauptbahnhof fahren am Konzerttag zusätzlich zu der Straßenbahnlinie 21 auch Sonderzüge der Linie 20 im 3-Minuten-Takt zur Station „Stadion“

Empfehlung der Redaktion The Weeknd ist bald auch als Schauspieler zu sehen

Wetter

In Frankfurt am Main wechselt es am Freitag (14. Juli) zwischen sonnig und wolkig. Dabei bleibt es den gesamten Mittag bei 28 grad und kühlt abends auf 22 Grad ab. Nach dem Konzert sinken die Temperaturen weiter auf 19 Grad runter, er besteht allerdings keine Regengefahr.