HERO: Das letzte Album von Leonard Cohen

„Wir befinden uns in einem Klimanotstand!“ Popstar Billie Eilish und der Schauspieler Woody Harrelson haben sich zusammengetan, um eine dringliche Nachricht zu vermitteln: Unser Zuhause brennt!

Die Arktis schmilzt, die Wälder brennen, Menschen und Tiere verlieren ihren Lebensraum. Die Musikerin und der Schauspieler wollen mit diesem Video ihre gemeinsame Reichweite nutzen, Leute dazu zu bewegen, auf die Straße zu gehen, zu protestieren, Regierungen zum Handeln zu bringen. Aber auch sich der eigenen Verantwortung bewusst zu werden: weniger Fleisch essen, weniger Plastik benutzen, Organisationen wie Greenpeace oder Fridays For Future unterstützen.. https://www.facebook.com/billieeilish/videos/433937860805900/ Woody Harrelson und Billie Eilish waren Gäste der jüngsten Folge der amerikanischen Late-Night-Show „Saturday Night Live“, in deren Rahmen das Video entstand. Der Titel „Our House Is On Fire“ bezieht sich auf die Rede von…