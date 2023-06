Hurricane 2023: Der Festival-Freitag mit Peter Fox, Kraftklub, Betterov und Billy Talent

Acker-Patina ist der Hurricane-Festivallook 2023: In und um Scheeßel hat es seit Wochen nicht nennenswert geregnet und auch wenn sich der Himmel am Freitag bedeckt zeigt, staubt es bereits bei der Anfahrt zum Gelände wie schon im vergangenen Jahr ordentlich. Mal wieder sitzt das #Hurricaneswimteam auf dem Trockenen, statt wie einst durch Schlammpfützen zu waten – hallo, Klimawandel, bist du’s?

Für den Ablauf des Festivals ist das trockene, nicht zu warme Wetter natürlich begrüßenswert und so startet das Wochenende mit Acts wie Dylan und Sondaschule nach Plan – „heute ist ein guter Tag“ befinden auch die Donots, die vor der Forest Stage amtliche Circle Pits eröffnen und für „Alles muss kaputt sein“ auch selbst darin mitfeiern. Fazit: „Es knirscht zwischen meinen Zähne, das ist vernünftig!“ Die Ibbenbürener Gang droppt zudem einen Satz, der aktuell wohl nicht oft genug wiederholt werden kann: „There is no sex, drugs and rock’n’roll without consent!“ Say it louder for the people in the back!

Tatsache ist aber auch: Beim Hurricane herrscht bereits allgemeiner Konsens darüber, wie man friedlich, divers und einvernehmlich miteinander feiert. Toxisch männlich, das braucht hier keiner – nur am Hau-den-Lukas schwillt einigen Dudes mit Wikingerhelm ein wenig die Brust, wenn sie es schaffen, sich mit dem Hammer ein orangefarbenes Stirnband zu erklingeln. Viele langhaarige Rocker tragen mittlerweile präzise frisierte French Braids, oder süße Space Buns. Andere galoppieren in schillernden Leggings über den Platz oder machen mit plüschigen Mützen, deren angenähte Schlappohren zum Takt winken können, auf sich aufmerksam. Aber auch das fulminante Comeback von Bucket Hats ist nicht zu leugnen – besonders angesagt ist eine Froschvariante, natürlich ebenfalls mit süßen Öhrchen.

An der Wild Coast Stage wird es bei Betterov erstmals richtig kuschelig – neben Hits wie „Dussmann“, die frenetisch mitgesungen und beklatscht werden, ist auch der neue Song „Jil Sander Sun“ zu hören. Einige Meter weiter spielt auch Bosse mit „Traum“ einen noch neuen Track. Gemeinsam mit dem Hansemädchen-Chor und dem Publikum, das den zugegeben wenig komplexen Refrain zur Sicherheit von den Screens ablesen kann, entsteht gemeinsam mit dem Hurricane Festival eine Live-Aufnahme des Songs.

Schüttel deinen Speck

Ein Konzert von Peter Fox ist immer eine Party – und mit einer ganzen Empore voller Tänzerinnen und Tänzer wird aus dem Open-Air-Gig ein verschwitzter Besuch in einem jamaikanischen Dancehall-Club. Etliche Statisten shaken und feiern auf der Bühne, sodass sich die ausgelassene Stimmung mühelos auf die Zuschauer überträgt. Nur bei einem braucht es noch etwas Nachhilfe: „Ich weiß, wir sind hier in Deutschland, aber wir klatschen bitte nicht auf die Eins!“

Wer nach der Show gleich weiter tanzen möchte, ist bei Loop Artist Tash Sultana gut aufgehoben. Ob Trompete, Drums, Gitarre oder Flöte – jede der präzise eingespielten Tonspuren ergeben eingängige Kompositionen, die im Laufe des Sets immer mehr Hurricane-Besucher anzieht.

Inzwischen erwecken einige von ihnen den Eindruck, als hätten sie den Tag über hart in der Kohlemine schuften müssen. Schweiß, Bier und Staub liegen auf den müden Gesichtern, zwei Einsätze in der Staubwolke stehen aber noch aus. Gemeinsam mit Billy Talent feiern Fans das 20-jährige Bandjubiläum – der Banger „Try Honesty“ erschien 2003 und macht die Kanadier, die heute als Headliner den Abend auf der Forest Stage beschließen, ein bisschen sentimental.

Kraftklub lassen das Glücksrad entscheiden

Kraftklub läuten danach nebenan mit einer Luftschlangenexplosion das letzte Highlight des Tages ein. Das Gedränge vor der Bühne veranlasst Felix Kummer, kurz innezuhalten und darauf hinzuweisen, dass alle aufeinander aufpassen sollen. Und Grapscher? Die können sich doch bitte gleich verpissen. Bei all dem Songmaterial eine ausgewogene Setlist zu erstellen, fällt Kraftklub offenbar mittlerweile schwer. Alte Songs wolle man heute nicht unbedingt spielen, aber mit einem Glücksrad lässt sich dieses Dilemma zufriedenstellend lösen. Zuschauerin Marie hat ein Schild gebastelt und darf drehen – die Wahl fällt auf einen Hit aus der „spätpubertären Phase“: „Scheißindiedisko“. Mit den Chemnitzern wird bis zwei Uhr morgens gefeiert – ein gelungener Auftakt für eines der zweifelsfrei besten Festivals Deutschlands.