Iron Maiden: Anzeichen für neues Album 2020 verdichten sich

Iron Maiden kündigen Tournee für Sommer 2020 an. In Deutschland sind vier Open-Air-Shows angesetzt.

Iron Maiden werden 2020 als Teil ihrer „Legacy Of The Beast“-Tour erneut für einige Konzerte nach Europa zurückkehren. Mit dabei sind auch vier Gigs in Deutschland. Die Metal-Veteranen spielen am 9. Juni auf der Bremer Bürgerweide und am 10. Juni im RheinEnergieSTADION in Köln. beide Städte wurden von Iron Maiden zuletzt in den 90ern besucht. Berlin-Fans der Band können sich ebenfalls freuen. Die Musiker rocken am 23. Juni erneut in der Waldbühne, einige Tage später gefolgt von einem Auftritt in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena (18. Juli). Als Einheizer sind in Bremen Disturbed mit Airbourne dabei und in Köln, Berlin und…