Iron Maiden: Nicko McBrain bei Konzert von Gong getroffen

Foto: YouTube. All rights reserved.

Hier ist zu sehen, wie Bruce Dickinson beim Iron-Maiden-Gig in Dublin mit einem Gong-Schlag aus Versehen seinen Kollegen am Schlagzeug gefährdet

Schmerzhafter Vorfall bei einem Auftritt von Iron Maiden in der 3Arena im irischen Dublin: Drummer Nicko McBrain wurde während der Aufführung des Songs „Alexander The Great“ von einem symphonischen Gong getroffen.

Empfehlung der Redaktion Rammstein: Nun auch Missbrauchs-Vorwürfe gegen Flake

Der Unfall ereignete sich bereits am 24. Juni, doch erst jetzt sind Bilder aufgetaucht. In einem Video ist zu sehen, wie sich Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson dem Schlagzeuger auf dem Steg einem symphonischen Gong nähert, der hinter McBrains Arbeitsgerät von einer Seite zur anderen verläuft.

Nachdem Dickinson mit einem Mallet, also einem Schlagzeugschläger mit Filzkopf, auf das Instrument geschlagen hatte, löste sich allerdings der offenbar nicht korrekt befestigte Gong von seinem Ständer, fiel hinter Nicko in die Tiefe und traf den Musiker am Rücken.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nicko McBrain spielte weiter, als wäre nichts passiert

Der Frontmann war sichtlich überrascht von seiner Aktion, bevor er dem Publikum mit einem Lächeln zu erkennen gab, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Er begab sich wieder auf eine andere Seite des Gangs und ein Bühnenmitarbeiter befestigte den Gong wieder am Ständer.

Obwohl McBrain deutlich getroffen wurde, spielte er den 8-Minuten-Kracher ohne Probleme zu Ende und blieb auch weiter während des Konzerts im Einsatz, ohne auch nur eine Miene zu verziehen. In einem Social-Media-Clip hatte der Drummer erst vor wenigen Monaten stolz von dem eigens für ihn in Hamburg angefertigten Gong erzählt und wie er in letzter Minute für die „Future Past“-Welttournee der Band fertig wurde.

Empfehlung der Redaktion Iron Maiden: Bruce Dickinson feuert bei Konzert gegen Marihuana-Raucher

„Alexander The Great“ ist erst seit der aktuellen Tour von Iron Maiden live dabei. Geschrieben wurde es aber schon 1986 für das Album „Somewhere In Time“.