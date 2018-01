James Franco ein „Time’s Up“-Heuchler? Vorwurf des sexuellen Missbrauchs

Die Golden Globes waren dieses Jahr von lang ersehnter Unterstützung für Opfer von sexueller Belästigung geprägt. Viele der Gäste trugen symbolisch schwarz und/oder Anstecknadeln. So auch Schauspieler James Franco, dessen Smoking eine „#Timesup“-Anstecknadel zierte. Das blieb natürlich nicht unbemerkt. Denn es meldeten sich Menschen zu Wort, die den Hollywood-Star an angebliches Fehlverhalten erinnerten.

Viele brachten das Jahr 2014 ins Spiel, als James Franco eine 17-Jährige anschrieb und versuchte, sie zu einem Treffen zu überreden. Nachrichten des 35-jährigen umfassten Fragen wie „Hast du einen Freund?“, „Kann ich dich sehen?“ und „Soll ich ein Zimmer reservieren?“. Franco äußerte sich dazu mit dem Statement: „Mein Beispiel zeigt, wie schwierig die Benutzung sozialer Medien sein kann“ (was natürlich komisch erscheint, denn das Mädchen hatte seine Minderjährigkeit ja erwähnt).

„Süße #Timesup-Ansteckadel“

Schauspielerin Violet Paley fragte in ihrem Tweet, ob Franco sich daran erinnern könne, wie er in einem Auto ihren Kopf in Richtung seines entblößten Penis gedrückt hatte.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) January 8, 2018

Außerdem erklärte sie, dass Franco eine „überfällige, genervte und bequeme Entschuldigung“ per Telefon geäußert hätte, die sie aber nicht annahm:

A couple weeks ago, James offered me & a few other girls an overdue, annoyed, convenient phone “apology”. I don’t accept, but maybe some other people’s lives would be made easier if he donated all of his earnings from “The Disaster Artist” to @RAINN01. — Violet Paley (@VioletPaley) January 9, 2018

Mehr Tweets zu dem Thema kann man auf Violet Paleys Twitter-Account lesen, wo auch andere Erzählungen geteilt werden. Dort wird u.a. von Sarah Tither-Kaplan berichtet, einer früheren Schülerin von Franco, die, nach eigener Aussage, von ihm genötigt wurde Szenen komplett nackt zu spielen.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! — Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) January 8, 2018

James Franco äußert sich

James Franco sagte, er hätte von den Tweets lediglich gehört, äußerte sich aber trotzdem: „Die Sachen von denen ich gehört habe, dass sie auf Twitter passieren, sind nicht akkurat. Aber ich unterstütze Leute, die hervortreten, komplett. Auch, dass sie eine Stimme haben, weil sie so lange keine Stimme hatten. Ich will sie in keiner Weise stoppen. Ich denke, dies ist eine gute Sache und ich unterstütze es.“

Eine Konsequenz haben die Vorwürfe bereits: Francos „TimesTalk“-Event („New York Times“) wurde nach den Anschuldigungen abgesagt.