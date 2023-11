Jamie Lynn Spears: Zieht sie ins Dschungelcamp ein?

Mit dem Release von „The Woman in Me“ hat nach Jamie Lynn nun auch Britney Spears ihre lang erwartete Autobiografie veröffentlicht – um das jüngere Familienmitglied ist es seit der Erscheinung ihres Buchs jedoch still geworden. Doch nun soll die 32-jährige Jamie Lynn Spears ins Dschungelcamp einziehen. Die britische Version ‚‚I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!’“ wird ab dem 19. November in der Wildnis Australiens gedreht. Die Boulevardzeitung „Mirror“ gab an, dass Spears plane, an der Show teilzunehmen.

Jamie Lynn Spears: Böses Blut zwischen ihr und Britney?

2022 veröffentlichte die kleine Schwester von Britney Spears ihre Memoiren „Things I Should Have Said: Family, Fame, and Figuring it Out“. In diesen äußerte Jamie Lynn ihren Unmut und Probleme mit Britney Spears. Eine private Quelle berichtete dem „Mirror‘‘: ,,Jamie Lynn hat eine jahrzehntelange Geschichte und böses Blut mit Britney zu verarbeiten und hat ihre Gefühle in ihrem eigenen Buch ziemlich klar dargestellt. Es wird interessant sein, zu hören, wie sie über ihr Leben, ihre Familie und die umstrittene Vormundschaft spricht – und herauszufinden, ob die Schwestern jetzt wirklich miteinander auskommen oder nicht.“

Politik im Trash-TV

Der endgültige Cast ist bis lang noch nicht bekannt. Es wird auch vermutet, dass der Politiker Nigel Farage ins Dschungelcamp einzieht. Der rechtspopulistische Politiker und Brexit-Vorkämpfer ist einer der bekanntesten Gesichter des Landes. Farage bestätigte ein Angebot des Senders, jedoch noch nicht die Teilnahme.