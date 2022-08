Red Hot Chili Peppers: So lautet die Tracklist ihres neuen Albums „Return Of The Dream Canteen“

Mit dem Homecoming von John Frusciante ist offenbar auch die Produktivität und Kreativität zu den Red Hot Chili Peppers zurückgekehrt: Während zwischen dem vorherigen Album THE GETAWAY (2016) und dem neuen, im Frühjahr 2022 erschienenen UNLIMITED LOVE sechs Jahre lagen, hat die legendäre Funkrockband um Sänger Antony Kiedis jüngst angekündigt, dass sie mit RETURN OF THE DREAM CANTEEN bereits ein weiteres Album in der Pipeline hätten. Und zu dem gibt es nun Details.

Erscheinen soll ihre 13. Platte am 14. Oktober. Produziert wurde sie erneut von Rick Rubin und umfasst, wie auch ihr Vorgänger, satte 17 Songs. Die Tracklist lautet wie folgt:

01. Tippa My Tongue

02. Peace And Love

03. Reach Out

04. Eddie

05. Fake As Fu@k

06. Bella

07. Roulette

08. My Cigarette

09. Afterlife

10. Shoot Me A Smile

11. Handful

12. The Drummer

13. Bag Of Grins

14. La La La La La La La La

15. Copperbelly

16. Carry Me Home

17. In The Snow

Die gaben die Red Hot Chili Peppers auf Instagram in einem Video bekannt, in dem auch das mutmaßliche Artwork zu sehen ist:

UNLIMITED LOVE erschien am 1. April 2022 und war das erste Album mit John Frusciante seit STADIUM ARCADIUM (2006). Frusciante stieg 2008 aus und 2019 wieder ein. Sein zwischenzeitlicher Ersatz Josh Klinghoffer verdingt sich nun unter anderem als Live-Musiker bei Pearl Jam. RS-Autorin Jenni Zylka gab UNLIMITED LOVE vier von fünf Sternen in ihrer Rezension.

Am Sonntag (24. Juli) überraschten die Red Hot Chili Peppers ihre Fans mit einer Ankündigung: Mit RETURN OF THE DREAM CANTEEN gibt es am 14. Oktober eine neue Platte. Sänger Anthony Kiedis sagt: „’Return Of The Dream Canteen‘ ist alles, was wir sind und wovon wir immer geträumt haben“. Die Platte kann ab sofort hier vorbestellt werden.

Bereits Anfang des Jahres erklärte die Band gegenüber „NME“, dass sie eine Vision von einem neuen Studioalbum hätten. Kiedis erklärte: „Wir werden eine Handvoll Musik herausbringen – buchstäblich. Seid nicht überrascht, wenn in naher Zukunft eine weitere Schubkarre voller Songs auf euch zukommt. Wir haben eine Menge Zeug, mit dem wir die Leute begeistern können.“

Die Idee für ihr neues Projekt sei ganz spontan entstanden. „Wir haben uns auf die Suche nach uns selbst gemacht, als die Band, die wir irgendwie schon immer waren. Nur zum Spaß haben wir gejammt und ein paar alte Songs gelernt. Es dauerte nicht lange und wir begannen mit dem geheimnisvollen Prozess, neue Songs zu schreiben. Diese Chemie, die uns auf unserem Weg schon hunderte Male begegnet ist“, setzt er fort.

Das Quartett beschrieb den gesamten Prozess als eine Art Selbstläufer: „Sobald wir diesen Strom von Sound und Vision gefunden hatten, bauten wir einfach weiter. Da sich die Zeit in ein elastisches Taillenband aus übergroßer Unterwäsche verwandelte, hatten wir keinen Grund, mit dem Schreiben und Rocken aufzuhören. Es fühlte sich an wie ein Traum. Als alles gesagt und getan war, hatte unsere launische Liebe füreinander und die Magie der Musik uns mit mehr Songs beschenkt, als wir damit anzufangen wussten. RETURN OF THE DREAM CANTEEN ist alles, was wir sind und wovon wir immer geträumt haben.“

