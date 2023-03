Keanu Reeves hat kürzlich die kanadische Popgruppe Alvvays als eine seiner Lieblingsgruppen bezeichnet, denn: „Ich mag gute Popsongs und eine Art von Einfallsreichtum darin. Ich denke, die Leadsängerin [Molly Rankin] ist großartig … Und ich liebe die Texturen darin – Bassgitarre, Schlagzeug und ihre Energie.“

Keanu Reeves‘ Lieblingsband: Alvvays aus Kanada

Die Band, die er in einem Interview mit „NME“ nannte, stammt aus Kanada und besteht aus Rankin (Gesang und Gitarre), Kerri MacLellan (Keyboards), Alec O’Hanley (Gitarren), Abbey Blackwell (Bass) und Sheridan Riley (Schlagzeug). Alvvays wurde im Jahr 2011 gegründet. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum erschien im Jahr 2014, ihr zweites Album, „Antisocialites“, wurde 2017 veröffentlicht und gewann den „Juno Award“ für das „Alternative Album des Jahres“.

Das aktuelle Album, „Blue Rev“, erschien im Oktober 2022. Ob Reeves das neueste Werk schon besitzt? „Ich habe ihre neue Platte digital gekauft, aber ich habe sie nicht auf Vinyl“, gibt der Schauspieler im „NME“-Interview zu.

Mehr über Keanu Reeves und „John Wick“ Teil 4

Keanu Reeves ist aktuell in „John Wick: Kapitel 4“ zu sehen. Der vierte Teil der Filmreihe wurde teilweise in Paris und im Studio Babelsberg in Potsdam gedreht, als Kulisse für einen Nachtclub diente das Kraftwerk Berlin. Seit dem 23. März läuft der Film in den deutschen Kinos. Wie auch bei den drei Vorgängern führte Chad Stahelski Regie.