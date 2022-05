Kendrick Lamar live 2022: Alle Tour-Infos im Überblick

2022 ist das Jahr, in dem Kendrick Lamar mit einem neuen Album in die Öffentlichkeit zurückkehrt. Der Rapper aus Compton, der als erster Rapmusiker mit seinem 2017 erschienenen Album „DAMN“ sogar einen Pulitzer-Preis erhielt, hat am 13. Mai 2022 mit „Mr. Morale & The Big Steppers“ sein langes Schweigen gebrochen.

Doch damit nicht genug: Im Herbst 2022 geht Kendrick Lamar auf Tour und kommt dabei auch nach Deutschland. Fans haben die Möglichkeit, eines der größten Raptalente der Gegenwart gleich in mehreren Städten zu sehen.

Kendrick Lamar 2022 auf Tour in Deutschland – die Live-Termine:

11. Oktober 2022: Berlin, Mercedes-Benz Arena

13. Oktober 2022: Hamburg, Barclays Arena

24. Oktober 2022: Stuttgart, Schleyerhalle

30. Oktober 2022: Köln, Lanxess Arena

31. Oktober 2022: Frankfurt, Festhalle

Einen Termin für die Schweiz gibt es auch:

25. Oktober 2022: Zürich, Hallenstadion

Als Support sind Baby Keem, der Cousin von Kendrick Lamar, sowie Tanna Leone, der frisch gesignte Künstler bei pgLang mit dabei.

Kendrick Lamar: Tickets für die Tour 2022

Es ist davon auszugehen, dass der Run auf die Tickets enorm sein wird. Daher ist es ratsam, bereits den Online-Presale zu nutzen, der am 19.05. um zehn Uhr morgens bei Ticketmaster startet. Der allgemeine Vorverkaufsstart ist dann einen Tag später, am 20.05.2022 um zehn Uhr.