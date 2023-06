Kim Petras live 2024: Tickets, Termine, Vorverkauf

Am 23. Juni erscheint das Debüt-Album „Feed The Beast“ von Kim Petras. Nun hat die gebürtige Kölnerin am Mittwoch (21. Juni) angekündigt, damit auch gleich auf Tour zu gehen. Zunächst beginnt sie im Herbst 2023 in Nordamerika. Nach Europa kommt die 30-Jährige dann ab Anfang 2024. Drei Konzerte in Deutschland sind eingeplant: Zwischen dem 27. Februar und dem 4. März 2024 spielt die in Los Angeles lebende Sängerin in Köln, Berlin und München.

Kim Petras: Tourdaten für Deutschland

27.02.2024 – Köln, Palladium

01.03.2024 – Berlin, Columbiahalle

04.03.2024 – München, Zenith

Tickets

Es gibt ab dem 22. Juni um 10 Uhr via MagentaMusik Prio-Tickets (Online-Presale, 96 Stunden) zu ergattern. Der Ticketmaster-Presale startet außerdem am 23. Juni, ebenfalls um 10 Uhr (Online-Presale, 72 Stunden). Der allgemeine Vorverkaufsstart ist ansonsten der 26. Juni, ab 10 Uhr. Alle Infos zu den Karten gibt es hier.

Kim Petras debütierte 2017 mit der Single „I Don’t Want It At All“. Im September 2022 veröffentlichte sie mit Sam Smith „Unholy“, der ihr und Smith den Grammy in der Kategorie Best Pop Duo/Group Performance einbrachte. Ihr letzter Release war die Single „Alone“, auf der Nicki Minaj einen Gastauftritt hat.