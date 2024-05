Duane Eddy, einer der ersten Gitarrenhelden des Rocks und ein Idol von George Harrison, Jeff Beck, John Fogerty, Dan Auerbach und vielen anderen Gitarristen, die ihm folgten, starb am Sonntag in seinem Haus in Franklin, Tennessee. Er wurde 86 Jahre alt. Eine der Familie nahestehende Quelle bestätigte Eddys Tod gegenüber dem US-amerikanischen ROLLING STONE.

Eddys 1958 veröffentlichter „Rebel Rouser“ war nicht der erste Instrumentalhit, aber einer der eindringlichsten. Nur wenige Jahre nach der Geburt des Rock ’n‘ Roll kündigte „Rebel Rouser“ an, dass das raue neue Genre auch die Musik ohne Gesang beeinflussen würde: Das echoartige, vibratogeschwängerte Twang von Eddys Gitarre klang wie eine Space-Age-Version einer alten West-Fernsehserienmelodie. Spätere Singles wie „Forty Miles of Bad Road“ bauten auf diesem Fundament auf. Der im Bundesstaat New York geborene Eddy, der bereits im Kindergartenalter mit dem Gitarrenspiel begann, verbrachte seine Teenagerjahre in Arizona, nachdem seine Familie dorthin umgezogen war. Bei einem lokalen Radiosender lernte er den Produzenten und Songschreiber Lee Hazelwood kennen, und die beiden nahmen „Rebel Rouser“ auf, einen galoppierenden Knaller mit schriller Gitarre und Saxofon.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Rebel Rouse“ landete in den Top 10, und Eddy ließ weitere Singles folgen, die von seinem charakteristischen Sound profitierten, den er mit einer roten Gretsch-Gitarre spielte: Das Wort Twang erschien im Titel einiger der fast zwei Dutzend Alben, die er veröffentlichte. Obwohl er mit einem Musikstil in Verbindung gebracht wurde, der wie Surfmusik aus dem Binnenland klang – inspiriert von der umliegenden Wüste Arizonas, wie er einmal sagte –, sprengte Eddy auch die Grenzen dessen, was zu dieser Zeit als Instrumentalmusik galt. Er nahm ein Album mit Bob-Dylan-Covern im Twang-Stil auf und ein weiteres, „Songs of Our Heritage“, das sich auf akustischen Bluegrass konzentrierte (darunter auch seine Version von „In the Pines“, das den Nirvana-Fans später als „Where Did You Sleep Last Night“ bekannt wurde).

Eddys instrumentaler Musikstil verlor mit dem Ende der Sechzigerjahre an Popularität, und Eddy wechselte in die Rolle des Produzenten und arbeitete unter anderem mit Waylon Jennings zusammen. Zufälligerweise war Eddy von 1960 bis 1968 mit der Country-Sängerin Jessi Colter verheiratet, bevor sie 1969 Jennings heiratete.

Eine neue Wertschätzung für Eddy kam 1986. In jenem Jahr rekrutierte ihn Art of Noise für ein Techno-Remake der Titelmelodie der TV-Krimiserie Peter Gunn aus den Sechzigern, die Eddy 1960 aufgenommen hatte. Diese Wiedergeburt führte im folgenden Jahr zu einem völlig neuen Eddy-Album mit Beiträgen von Harrison, Fogerty, Paul McCartney, Jeff Lynne, Ry Cooder und David Lindley. Im Jahr 1994 wurde er von Mick Jones von Foreigner in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit dem 2011 erschienenen Album „Road Trip“, das vom britischen Songwriter und Produzenten Richard Hawley produziert wurde, kehrte Eddy zur Musik zurück. Im Jahr 2023 erschien er auf der Liste der größten Gitarristen aller Zeiten des ROLLING STONE. „Wenn es in den späten 1950er Jahren noch irgendeinen Zweifel daran gab, dass die Gitarre – und nicht das Saxophon – das wesentliche Lead-Instrument des Rock & Roll war, dann hat Duane Eddy den Streit beigelegt“, schrieben wir. Siehe seine Single „Rebel Rouser“ von 1958, die von Country-Twang durchzogen ist und mit Tremolo kräuselt.

Er wurde auch ein regelmäßiger Mitarbeiter von Dan Auerbach, der ihn für sein 2017 erschienenes Soloalbum „Waiting on a Song“ verpflichtete. „Mit Dan Auerbach im Aufnahmestudio zu arbeiten, war großartig für mich. Seine ansteckende Begeisterung erinnerte mich daran, wie viel Spaß es machen kann“, sagte Eddy damals gegenüber dem US-amerikanische ROLLING STONE. „Ich habe in den letzten Jahren keinen produktiveren Songwriter oder einen härter arbeitenden Künstler kennengelernt, wenn überhaupt. Aber das Beste an ihm ist, dass er ein wirklich guter Freund geworden ist.“