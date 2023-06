KISS Konzert in München - Setlist, Tickets, Anfahrt, Wetter

Foto: Getty Images for A&E, Kevin Mazur. All rights reserved.

Am Samstag, den 17. Juni, spielen KISS im Zuge ihrer „End of the Road Tour 2023” ein Open-Air-Konzert auf dem Königsplatz in München. Zur musikalischen Unterstützung haben die vier US-Rocker die australische Hard-Rock-Band Airbourne mit dabei.

KISS feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Band-Jubiläum. Sie haben angekündigt, dass diese Tournee die letzte sein soll. Weitere Auftritte folgen in Dresden (21. Juni), Berlin (22. Juni), Mannheim (1. Juli) sowie Köln (2. Juli) sowie Mannheim. Das Konzert beginnt um 19:00 Uhr.

Empfehlung der Redaktion Paul Stanley rudert nach Kritik zu Transgender-Post zurück

Setlist:

Detroit Rock City Shout It Out Loud Deuce Say Yeah Heaven’s on Fire War Machine I Love It Loud Lick It Up Calling Dr. Love Cold Gin Guitar Solo 100.000 Years Drum Solo Bass Solo Psycho Circus God of Thunder Let Me Go, Rock ’n‘ Roll Love Gun I Was Made for Lovin‘ You Black Diamond Beth Do You Love Me Rock and Roll All Nite

Tickets für KISS:

Tickets für das KISS-Konzert gibt es bei Eventim. Der Preis für einen normalen Stehplatz beträgt 110,50. Wer ganz vorne stehen möchte, muss extra zahlen. Hier kostet das Ticket 168,00 Euro.

Empfehlung der Redaktion Kiss: Deshalb musste Gene Simmons während des Konzerts sitzen

Anfahrt:

Königsplatz, 80333 München

Rund um den Königsplatz gibt es leider kaum Parkplätze. Es empfiehlt sich daher die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Den Königsplatz erreicht man am besten mit den MVG-Linien U2 und U8 (U-Bahn-Station Königsplatz), der U1 (U-Bahn-Station Stiglmaierplatz) oder Tram 27 und Tram 28 (Station Karolinenplatz). Wer nichts gegen einen kleinen Spaziergang einzuwenden hat, fährt einfach bis zum Hauptbahnhof München. Von dort aus sind es nur zehn Minuten zu Fuß bis zum Königsplatz. Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten gibt es in den angrenzenden Straßen.

Wetter:

Das Wetter wird an diesem Samstag angenehm warm mit 26 Grad Celsius. Es weht eine leichte Brise. Regen ist bisher nicht zu erwarten. Abends ist es in München überwiegend dicht bewölkt. In der Nacht gibt es keine Wolken und die Sterne sind klar zu erkennen bei Werten von 13 Grad. Mit Böen zwischen 8 und 31 km/h ist zu rechnen.