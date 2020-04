Lady Gaga, McCartney, Elton John: Riesiges Benefizkonzert gegen Coronavirus

Das wird Sie auch interessieren





Lady Gaga sagt dem Coronavirus den Kampf an und holt sich dafür prominente Hilfe: Ein riesiges Benefizkonzert unter dem Namen „One World: Together at Home“ plant die Sängerin zu organisieren. Stattfinden soll das Event am 18. April und live im Fernsehen und Internet ausgestrahlt werden. Die Einnahmen würden an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehen und dem Kampf gegen der weltweit grassierenden Coronapandemie zu Gute kommen.

Musiker aus allen Sparten sollen sich bei dem Event versammeln: Neben Musikgrößen wie Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder und Andrea Bocelli, sollen auch Stars wie Chris Martin von Coldplay, Billie Joe Armstrong von Green Day, Alanis Morissette sowie eine Reihe an jüngeren Künslern, wie Billie Eilish oder Lizzo auftreten. Die Moderation werden sich die drei Late-Night-Talkshow-Hosts Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel sowie Stephen Colbert teilen. Andere Berühmtheiten, die sich an dem Event beteiligen sollen, sind David Beckham, Idris and Sabrina Elba, Priyanka Chopra Jonas und Shah Rukh Khan.

Kein Spendenmarathon

In einer Pressekonferenz der WHO, stellte Lady Gaga klar, dass es sich bei „One World“ um keinen Spendenmarathon handeln werde. Stattdessen soll sich das Event ausschließlich auf Unterhaltung und Solidaritätsbotschaften konzentrieren. Philanthropen und Unternehmen sollen bereits im Vorfeld der Veranstaltung zu Spenden an den Covid-19-Solidaritätsfonds aufgefordert werden.