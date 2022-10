Foto: Getty Images, Mat Hayward. All rights reserved.

Auf ihrem Twitter-Account informiert Lana Del Rey Fans und Musikbranche, dass sie bestohlen wurde. Wie immer korrekt gekleidet, verkündet sie In einem petrolfarbenen Sommerkleid, dass ihre noch unveröffentlichte Musik sowie ein Buchmanuskript (jeweils auf Festplatte) entwendet worden sind.

Empfehlung der Redaktion Der RS-Style-Check mit Lana Del Rey

In kurzen Videoclip sagt sie en detail, dass ein Laptop, drei Videokameras und mehrere Festplatten aus ihrem Auto gestohlen wurden. Infolgedessen sind verschiedene unfertige Songs „durchgesickert“ und im Netz gelandet. Auch ein 200-seitiges Manuskript für ihr kommendes Buch, das nicht gesichert war, ist auf diese Weise flöten gegangen.

Del Rey: „Ich musste den Computer, auf dem sich mein 200-seitiges Buch für den Verlag Simon & Schuster befand, das ich nicht in einer Cloud gesichert hatte, aus der Ferne löschen. Und trotzdem ist es Leuten diese Woche gelungen, remote auf mein Telefon zuzugreifen und unsere Songs und persönlichen Fotos zu veröffentlichen.“

Was passiert nun mit dem (noch nicht abgeschlossenen) Buch?

Sie forderte die Fans auf, nicht nach diesen „Leaks“ zu suchen: „Bitte hört euch diese Musik nicht an. Sie ist noch nicht fertig und somit noch veröffentlicht!“

Del Rey weiter: „Und was das Buch angeht: Ich habe die Story, die ich nun verloren habe, von ganzem Herzen geliebt und eine Menge Leidenschaft hineingesteckt. Was die Camcorder angeht, werden wir sehen, was damit passiert.“

Empfehlung der Redaktion Lana Del Rey und Taylor Swift singen endlich gemeinsam

Das US-Fachblatt „Billboard“ und die Online-Musikplattform „Pitchfork“ haben versucht, Lana Del Rey sowie ihren Buchverlag Simon & Schuster für einen direkten Kommentar zu erreichen. Bislang ohne Erfolg…

Lana Del Rey ist dagegen erst einmal mit einem Duett auf dem neuen Album von Taylor Swift vertreten.