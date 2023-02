Letzte „Simpsons“-Folge von Klang-Genie Chris Ledesma im TV

Es gibt nur sehr wenige Mitarbeiter, die an den „Simpsons“ in ihrer erstaunlichen Karriere seit Anfang an beteiligt waren. Chris Ledesma gehörte dazu. Er arbeitete insgesamt 33 Jahre als music editor an der Umsetzung von Musik und Klang in der Animationsserie, die längst alle Rekorde für die am längsten laufende Abendserie in den USA gebrochen hat.

Ab der ersten Episode im Jahr 1989 wirkte er an den „Simpsons“ mit, im Mai 2022 zog er sich allerdings aus gesundheitlichen Gründen zurück. Im Dezember verstarb er nach kurzer Krankheit im Alter von 64 Jahren. Inzwischen hat Jake Schaefer übernommen.

In der Folge „Mein Leben als Vlog“, die Teil der 34. Staffel ist und in Deutschland noch nicht gesehen werden kann, ist eine Erinnerungstafel zu sehen. „In liebendem Andenken“ verabschieden sich seine Kollegen von einem geliebten Teil der „Simpsons“-Gemeinde. Ledesma wird dabei sogar zu einem Teil des beliebten Couch-Gags im Vorspann der Series, ist dort mit Taktstock zu sehen.

Am Montag (27. Februar) zeigt ProSieben nun die letzte Folge, an der Ledesma noch beteiligt war: „Armenhaus-Rock“ (im Original Poorhouse Rock).