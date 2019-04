Liebe „Game of Thrones“-Fans, George R.R. Martin hat Bad News für Euch

Die finale Season von „Game of Thrones“ macht von der ersten Minute an Ernst und schockt mit einem neuen Vorspann.

„Game of Thrones“ geht in die letzte Runde! Vor wenigen Stunden lief die erste Folge der achten Staffel und von Anfang an ist klar, dass es den meisten Figuren der Fantasy-Reihe an den Kragen gehen wird. Der erste Schock für Zuschauer (die in der Nacht zu Montag auf Sky reinschauen konnten) war aber bereits die veränderte Titelsequenz. Bisher gab es immer die „Game of Thrones“-Welt als bewegliche Miniaturvariante zu sehen. Nun geht es aber von der Mauer direkt zum Eisernen Thron. Das Fest ist angerichtet. Es startete mit 54 Minuten nicht viel länger als andere Folgen der Serie. Schon die…