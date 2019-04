Sky versaut „Game of Thrones“-Stream – Fans grollen vor Zorn

Jon Snow in „Game of Thrones“

Stellen Sie sich vor, es ist Krieg und keiner kann zuschauen! Am Sonntag feierte die finale Season von „Game of Thrones“ in den USA bei HBO Premiere. Der Pay-TV-Sender Sky hat in Deutschland seit Jahren einen exklusiven Deal mit HBO, zeigt alle Neuheiten und ältere Serien von HBO in seinem Streamingportal Sky Ticket. Aktuelles gibt es bei Sky Go auch für unterwegs auf Tablet und Smartphone.

Doch obwohl das Unternehmen seit Wochen darauf hinweist, die wohl beliebteste Serie unserer Zeit im Angebot zu haben und auch nur einen Tag nach Ausstrahlung in deutscher Synchronisation zu zeigen, klappte am Montagabend einfach nichts.

Viele Zuschauer, die zum Teil nur wegen „Game of Thrones“ einen kostenpflichtigen Account eingerichtet hatten, schauten in die Röhre. Fehlermeldungen deuteten an, dass es technische Probleme gibt. „Winterfell“ in weiter Ferne.

Fans fluchten über Jugendschutzcode für „Game of Thrones“

Bestandskunden konnten gar nicht erst den Stream starten oder er brach ständig ab. Noch ein Problem bereitete der Jugendschutzcode, den Sky für Programme mit Altersbeschränkung vergibt. Der greift bei „Game of Thrones“ natürlich. Viele fanden aber wohl ihre irgendwann einmal zugestellte Codenummer nicht mehr. Und eine neue gibt es nicht innerhalb von kürzester Zeit. Neukunden meldeten hingegen wütend auf Twitter und bei Facebook, dass sie sich erst gar nicht anmelden konnten.

Anscheinend hat der große Ansturm die Sky-Server abschmieren lassen. Das verwundert allerdings schon. Schließlich wurde ja seit Wochen für das Angebot geworben. Dass die letzten Folgen Fantasy-Reihe heißbegehrt sein würden, dürfte man gewusst haben. (Schließlich gab es für Neukunden auch gleich einen Rabatt, so dass derzeit nur 4.99 Euro statt wie regulär 9.99 Euro gezahlt werden müssen). Wurde nicht genügend in die technische Infrastruktur investiert?

„Überlasst die großen Sachen den Großen“

Den „Game of Thrones“-Fans sind die Ausreden jedenfalls egal. Sie wurden um ihr ersehntes und bezahltes Erlebnis gebracht, als eine der ersten die erste neue Folge der Serie seit 1,5 Jahren in der versprochenen Top-Qualität zu sehen.

Dementsprechend reagierten viele im Netz mit Wut und Unverständnis:

Kleine Randnotiz: Für Sky war der Start der achten Staffel von „Game of Thrones“ dennoch ein großer Erfolg. Mehr als 500.000 Menschen schauten sich die neue Episode „Winterfell“ an, ein Marktanteil von 30 Prozent.

