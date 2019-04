„Game of Thrones“: Staffel 8 schockiert mit neuem Vorspann

„Game of Thrones“ ist nach mehr als 1,5 Jahren zurück auf dem Bildschirm. Die erste Folge – mit dem nüchterten wie klaren Titel „Winterfell“ – beeindruckte die gespannten Fans allerdings zunächst nicht mit Schlachtankündigungen oder überraschenden Todesfällen.

Vielmehr öffnete die Fantasy-Serie mit einem brandneuen Vorspann, der die bislang geliebte Verkleinerung der „Game of Thrones“-Welt auf einige wenige Pointen zusammenführt. Klare Sache: Die ausgesprochen düster gehaltenen Klötzchen-Bilder symbolisieren, dass die letzte Season einer anderen Mechanik folgt (und dass nicht nur aufgrund der Länge der Folgen und der angekündigten epischen Schlacht).

Natürlich landet am Ende alles beim Eisernen Thron, der sich aus dem Boden schält.

Die erste Folge von Staffel 8 hatte übrigens die kürzeste Länge von allen neuen Episoden: 54 Minuten.

Spoiler wollen wir hier auf Rücksicht aller Fans, die bislang nicht in den Genuss der ersten neuen Folge von „Game of Thrones“ seit mehr als einem Jahr kommen konnten, verzichten. Nur so viel: Jon Snow wird sich auf einiges gefasst machen müssen und Winterfell wird zum großen Schlachtfeld im Kampf gegen die Weißen Wanderer und den Nachtkönig werden. Die Drachen fliegen schon.

ROLLING STONE berichtet über alle neuen Folgen der achten Staffel.

