Sexueller Missbrauch? Lizzo von Ex-Tänzerinnen angeklagt

Schwere Vorwürfe gegen Lizzo: Drei ihrer ehemaligen Tänzerinnen verklagen die Sängerin wegen Mobbing, Diskriminierung und sexuellen Missbrauchs. Lizzo soll die drei Frauen nicht nur öffentlich gedemütigt, sondern diese zu sexuellen Handlungen an einer Stripperin gezwungen haben. Weiterhin soll die Musikerin eine ihrer Tänzerin aufgrund ihrer Religion diskriminiert haben.

Im Detail heißt es in der Klageschrift, dass Lizzo ihre Tänzerinnen im Februar 2023 dazu gezwungen haben soll, in einem Club in Amsterdam eine Banane aus der Vagina einer Stripperin zu essen. Darüberhinaus habe die Grammy-Gewinnerin eine Tänzerin mehrfach wegen ihrer religiösen Überzeugungen und sexueller Jungfräulichkeit bloßgestellt. Sie sei von Lizzo nach eigenen Angaben auch dazu genötigt worden, Oralsex an einer Banane zu simulieren.

Der Sängerin wird konkret gewalttätiges und respektloses Verhalten gegenüber ihren Mitarbeiter:innen vorgeworfen. Gegenüber ihrer Crew würde sich Lizzo „absolut unmoralisch“ verhalten, heißt es in der Klageschrift. Die drei Tänzerinnen fordern nun Schadensersatz sowie weitere Entschädigungen. Die Höhe der Summe ist nicht bekannt.

Weder Lizzo noch ihr Management haben sich bisher zu den Vorwürfen geäußert.