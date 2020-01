Der Special Award des Abends geht an Udo Lindenberg. In der Verti Music Hall präsentierte der Panikrocker den Titelsong seines kommenden Kinofilms.

>>> Highlights und Gewinner IMA 2019! Udo Lindenberg hat den International Music Special Award COURAGE erhalten. Max Herre ehrte den Panikrocker nicht nur mit einem „Mädchen aus Ostberlin“-Cover, sondern überreichte ihm auch den Preis. Lindenberg selbst spielte in der Verti Music Hall in Berlin seinen Song „Niemals dran gezweifelt", den Titelsong seines Kinofilms "Lindenberg! Mach dein Ding!". Warum Udo Lindenberg den IMA absolut verdient hat Als Kind in kleinbürgerlichen Verhältnissen im westfälischen Gronau träumte Udo Lindenberg sich in die Ferne: von Hollywood und von großen Schiffen, auf denen er die Welt bereisen wollte. Mit 15 trommelte er auf Ölfässern, mit 17 ging er als Musiker…