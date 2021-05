Madness spielen ihren Hit „Our House“ live, als wäre wieder 1982

Durch Sharon Stones Memoiren „The Beauty of Living Twice“ wird bekannt, dass die Crew von „Basic Instinct“ die Schauspielerin belog

Beim Dreh von Sharon Stones in die Geschichte eingegangener „Basic Instinct“-Szene wurde mit der US-Schauspielerin ein mieses Spiel gespielt – das wurde jetzt durch Stones neue Memoiren „The Beauty of Living Twice“ bekannt. Stone, heute 63, wurde durch Paul Verhoevens Erotikthriller von 1992 berühmt. Die Verhörszene, in der sie die Beine überschlägt und dabei ihren Unterkörper für eine Sekunde entblößt, ist bis heute Gesprächsthema. Jedoch wurde sie in dieser Szene vorab belogen. Ruhm durch eine Lüge Sharon erinnert sich, wie das damals vor sich ging: Jemand aus dem Produktionsteam habe ihr gesagt, sie müsse ihr Höschen für die Dreharbeiten ausziehen.…