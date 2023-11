Madonna in Berlin: Tickets, Support, Setlist, Anfahrt

Foto: WireImage for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.

Madonna ist in Deutschland angekommen: Am Dienstag, den 28. November, findet das erste von zwei Konzerten in Berlins Mercedes-Benz-Arena statt, das zweite folgt am 29. November. Dies sind vorerst die letzten Shows der „Queen Of Pop“ in Deutschland. Hier gibt es alle Infos zu den Berlin-Terminen, und wo es noch Tickets gibt.

Startzeiten und Support

Beide Shows sollen nach Plan um 20.30 Uhr losgehen, der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Bei den vergangenen Konzerten der „The Celebration“-Tour startete Madonnas Support-Act durchschnittlich drei Stunden nach Einlass. Als Support wurde Bob The Drag Queen angekündigt, eine US-amerikanische Dragqueen, Sängerin, Schauspielerin und LGBTQ-Aktivistin. Sie wird den Abend eröffnen. Madonna selbst wird danach ein etwa zweistündiges Konzert spielen.

Tickets

Aktuell sind für beide Konzerte noch Karten in zwei Kategorien erhältlich. Sowohl für den Eröffnungsabend als auch für den Tag darauf sind nur noch vereinzelte Stehplatz- und Golden-Circle-Karten verfügbar. Diese liegen zwischen 209 Euro und 295.35 Euro. Die verschiedenen VIP-Kategorien sind für beide Konzerte ausverkauft. Zu den Tickets gelangt ihr hier.

Setlist

Besucher:innen können mit diesen Hits rechnen, die Madonna bereits bei vergangenen Gigs ihrer aktuellen „The Celebration“-Tour performte:

It’s a Celebration

Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

In This Life

Live to Tell

Like a Prayer

Living for Love

Erotica

Justify My Love

Hung Up

Bad Girl

Ballroom interlude

Vogue

Human Nature

Crazy for You

The Beast Within

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

I Will Survive (Gloria Gaynor Cover)

La Isla Bonita

Don’t Cry for Me Argentina

I Don’t Search I Find

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Like a Virgin

Bitch I’m Madonna

Gimme All Your Luvin’

Celebration

Anfahrt

Die Mercedes-Benz-Arena ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Mit Auto sollte man der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Mercedes Platz folgen. Die Adresse ist Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.