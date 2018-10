In seiner Autobiographie hatte Marilyn Manson vor Jahren behauptet, ein geweihter Priester der Kirche Satans zu sein. Nun gibt es eine (fast offizielle) Stellungnahme der Satanisten.

Seit vielen Jahren wird Marilyn Mansons Beziehungen zur Church Of Satan diskutiert - freilich ohne schlüssige Erkenntnisse. Der Musiker schrieb in seiner 1998 veröffentlichten Autobiographie „The Long Hard Road Out of Hell“, dass der Gründer der Satanskirche, Anton Szandor LaVey, dafür gesorgt hatte, ihn als Priester in der Kirche des Satans aufzunehmen. Ob er allerdings jemals aktiv wurde und seinen „Pflichten“ nachkam, war lange Zeit nicht bekannt. Nun hat sich die Church Of Satan selbst dazu geäußert, wie „Loudwire“ berichtet. In einem inzwischen gelöschten Twitter-Austausch schrieb ein User über Mansons offizielle Rolle in der Kirche: „Nein, er ist ein geweihter…