Marteria & Casper in Berlin 2019: Tickets, Sicherheit, Wetter, Anfahrt

Noch einige Stationen stehen den befreundeten Musikern Casper und Marteria mit ihren „Champion Sounds“ diesen Sommer bevor: Am Samstag (3. August) steht ihr nächstes Konzert in der Berliner Waldbühne an, danach folgen Gigs in Hamburg (9. August) und Essen (31. August). Wir haben letzte Infos von den Auftritten.

Casper & Marteria in Berlin 2019: Gibt es noch Tickets?

Nein. Die Karten sind zur Enttäuschung vieler Fans bereits ausverkauft. Auch für die Konzerte in Hamburg und Essen stehen keine Tickets mehr über die offiziellen Ticketbörsen zur Verfügung.

Casper & Marteria live in Berlin 2019: Wie ist die Setlist?

Die ausgewählten Lieder für das Konzert in der Waldbühne können selbstverständlich von den Setlists vergangener Auftritte abweichen. Bei ihrem Konzert in Nürnberg am 8. Juni 2019 spielten die beiden allerdings diese Tracks:

Intro 1982 (Als ob’s gestern war) Champion Sound Adrenalin Endboss

Auf und davon Scotty beam mich hoch Im Ascheregen Chardonnay & Purple Haze Supernova So perfekt Die letzte Gang der Stadt Kids (2 Finger an den Kopf) Alles verboten Ich rolle mit meim Besten Mittelfinger hoch Alles verboten 2 Willkommen in der Vorstadt Bengalische Tiger Sirenen Adrenalin Absturz OMG! Jambalaya

Casper & Marteria live in Berlin 2019: Wie wird das Wetter?

Momentan sieht es in Berlin am 3. August 2019 nach leichtem Regen aus. Den ganzen Tag über soll es leichten Niederschlag geben, die Temperaturen bleiben bei circa 20 Grad. Wirklich nass werdet ihr nicht, doch eine leichte Regenjacke zu dem Open-Air-Konzert mitzunehmen, ist sicherlich zu empfehlen.

Wie komme ich zur Waldbühne?

Empfohlen wird die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr – alle Infos hier.

Casper & Marteria live in Berlin 2019: Was darf ich zum Konzert mitnehmen? (Sicherheitsbestimmungen)

Wir empfehlen, lediglich Konzert-Ticket, Mobiltelefon, Schlüsselbund und Portemonnaie bei sich zu tragen und auf alle weiteren Gegenstände zu verzichten. Beutel nur im DIN-A4-Format.