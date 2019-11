International Music Award 2019 in Berlin: Anfahrt, Eintritt und Sicherheit

Das wird Sie auch interessieren





Anreise

Anreise mit dem Auto

Mit ihrer Lage im Herzen Berlins ist die Verti Music Hall perfekt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Wenn Sie jedoch auf das Auto angewiesen sind, empfehlen wir, genügend Zeit für die Anfahrt einzuplanen.

Folgen Sie innerstädtisch am besten der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Mercedes Platz. Für Navigationsgeräte nutzen Sie folgende Adresse:

Mercedes-Platz 2

10243 Berlin

Anreise mit dem Fahrrad

Die Verti Music Hall lässt sich bequem per Fahrrad erreichen. In unmittelbarer Nähe, direkt vor und neben der Mercedes-Benz Arena, befinden sich auf dem Vorplatz und an der Hedwig-Wachenheim-Straße zahlreiche Stellplätze für Fahrräder. Wir empfehlen die Anfahrt über die Mühlenstraße. Die Anfahrt über die Warschauer Brücke ist auch möglich, allerdings nur über einen Treppenzugang. Ein Aufzug ist vorhanden.

Anreise mit S-Bahn / U-Bahn / Bus

Gleich zwei Haltestellen befinden sich in der Nähe der Verti Music Hall: S+U Warschauer Straße und Ostbahnhof.

S + U Warschauer Straße

Fußweg ca. 5 Minuten

S-Bahnen: S3, S5, S7, S9

U-Bahnen: U1, U3

Busse: 248, 347, N1 (Nachtbus)

Trams: M10, M13

Ostbahnhof

Fußweg ca. 12 Minuten

S-Bahnen: S3, S5, S7, S9

Busse: 140, 142, 147, 240, 248, 347, N40 (Nachtbus)

Regional- und Fernverkehr: EC , IC , ICE , Locomore, IRE, RB14, RE1, RE2, RE7

Nachts

An Wochentagen fährt die U-Bahn bis ca. 0:30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1:30 Uhr. Danach sind Nachtbusse im Einsatz. Am Wochenende verkehren U-Bahn und S-Bahn 24h.

Eintritt & Sicherheit

Einlass: 18:30 Uhr

Eine frühzeitige Anreise lohnt sich! Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, planen Sie genügend Zeit für die Parkplatzsuche ein. Wer früh da ist, hat es am Einlass meist entspannter und kommt schneller durch die Sicherheitskontrolle. Wir empfehlen deshalb, die volle Einlasszeit zu nutzen.

Taschen bis DIN A4

Für alle Events in der Verti Music Hall gilt: Nur Taschen bis max. DIN A4 Größe sind erlaubt. Das heißt, Taschen, Rucksäcke, Stoff-/Turnbeutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) ist, dürfen nicht mitgebracht werden. Die Größe wird mit Hilfe einer Schablone am Einlass geprüft.

Metalldetektoren

Wir wissen um das gesteigerte Sicherheitsbedürfnis von Besuchern, Künstlern und Veranstaltern. Deshalb gibt es bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt.

Eine Beschränkung auf Handys, Schlüsselbunde und Portemonnaies bzw. kleinere Kosmetiktäschchen erleichtert den Ordnungskräften ihre Arbeit.

Weitere Informationen zu Ihrem Besuch finden Sie in den FAQ der Verti Music Hall.

Taschenaufbewahrung

Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 EUR fällig. Diese dient zu 100% der Kostendeckung. Etwaige Überschüsse führt die Verti Music Hall über den Verein „Anschutz hilft e.V.“ wohltätigen Zwecken zu. Alternativ können für die Aufbewahrung von größeren Taschen oder Rucksäcken auch die Schließfächer am nahegelegenen Ostbahnhof genutzt werden.

Gästeliste / „Reservierte Tickets“

Sie haben Tickets für den IMA gewonnen oder stehen auf einer Gästeliste für den Zugang zur Show im Parkett? Den Zutritt zur Preisverleihung erhalten Sie durch Tickets, die vor Ort für Sie hinterlegt werden. Ihre Tckets können Sie am 22.11. ab 16:30 Uhr am Gästelisten-Counter mit der Aufschrift „Reservierte Tickets“ auf dem Vorplatz der Verti Music Hall abholen. Am Counter angekommen, nennen Sie einfach Ihren Vor- und Nachnamen. Bitte halten Sie auch Ihren gültigen Ausweis bereit.