Metallica: Dave Mustaine lästert deftig über Lars Ulrich

Norwegen liebt A-ha, und Metallica wohl auch: Sie coverten den Klassiker „Take On Me“.

Ob Satire oder lieb gemeinte Hommage an heimische Hits, das ist bei den aktuellen Coverversionen von Metallica nicht ganz ersichtlich – aber sie sind professionell dargeboten. Bei ihren Konzerten interpretieren Rob Trujillo und Kirk Hammett Klassiker in der jeweiligen Landessprache, sofern die Originale nicht auf Englisch sind. In Oslo war am Mittwoch A-ha an der Reihe. Die Metallica-Musiker gaben in der Telenor Arena ihre Fassung des Norweger-Klassikers „Take On Me“ zum Besten. Trujillo sang, Hammett spielte die weltberühmte Keyboard-Melodie auf seiner Gitarre nach. „Nun ratet mal, was das hier ist. Und falls ihr es kennt, singt mit!“ Die Aufforderung erübrigte…