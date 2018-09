Metallica-Fans sind wütend, weil Maroon 5 Super-Bowl-Halbzeitshow spielen

Metal-Fans gucken in die Röhre, Pop-Fans jubeln.

Trotz Petitionen werden Metallica, eine der weltgrößten Bands, auch im 38. Jahr ihres Bestehens nicht beim großen Football-Finale 2019 in den USA auftreten. Die Sportveranstaltung gilt als quotenträchtigste überhaupt. Wer hier auftritt, Beyoncé, U2 oder Prince machten es vor, ist danach noch wochenlang in den Medien – und setzt die eine oder andere Platte mehr um.

Sowohl „Billboard“ als auch „Variety“ berichteten am Donnerstag (20. September), dass höchstwahrscheinlich Maroon 5 als Halbzeitshow-Headliner des 53. Super Bowls feststehen.

Weiterlesen Metallica: Kirk Hammett fällt hin – und wird von Bandmitgliedern ausgelacht Bei einer Show im amerikanischen Sioux Falls fiel der Metallica-Leadguitarrist beinahe von der Bühne – die komplette Band nahm den Vorfall mit Humor und ließ es sich nicht nehmen, Hammett nachzumachen Das mag zwar Radiohörer begeistern, doch eine Musik-Szene war über die vermeintliche Entscheidung der National Football League (NFL) sehr unzufrieden: Viele Metallica-Anhänger meldeten sich auf Twitter entsetzt und zeigten ihre große Enttäuschung darüber, dass die Metaller trotz jahrzehntelanger Erfolge immer noch keine Halbzeitshow bespielen darf.

„Wieso haben sie es noch nie gemacht?“

So erklärte ein User: „Verdammte Maroon 5. Verdammt nochmal, kriegt endlich mal Metallica, NFL!”

Manche schlugen vor, bei einem anderen TV-Sender eine alternative Halbzeitshow mit der Band senden zu lassen.

Everyone getting angry about Maroon 5 at the Superbowl and I'm sat here wondering how the hell Metallica have never done it. #superbowl #HalftimeShow pic.twitter.com/qoiDWzNezQ — Luke (@Steeler2206) September 20, 2018

@Metallica please put a contract together with a network to air your concert during halftime of the Super Bowl. We need good music, and if the NFL won’t book you for their show, then a Plan B needs to come into place! — Darrin Robb (@NorCalDRobb) September 19, 2018

Yes, cause nothing says "Super Bowl" like fucking Maroon 5. Fucks sake, get some Metallica, NFL! You blare "From Whom The Bell Tolls" whenever you could. https://t.co/8pfGMtC7kB — JamesCarlson@ThyGeekdomCon (@Hobohaymaker13) September 19, 2018

Not to be fucked up but they not getting any younger @NFL I think there millions of people around the world who with me love to see @Metallica in the #SuperBowl #Halftime 🏈🏈🏈🏈 — ⚽👊CARL⚽💲👊⚽ (@CORPSEGRINDER77) September 21, 2018

I'd be surprised if Metallica never got shortlisted for @SuperBowl halftime show, but they are probably too abrasive and edgy (seems weird to say considering how mainstream they are in a lot of ways) in eyes of SB organizers. https://t.co/XK8IiKvXNe — Van Halen Rising (@GregRenoff) September 20, 2018

Ein Nutzer wies darauf hin, dass die NFL bereits Metallica sogar gebucht hatte, aber lediglich für die Pre-Show am Abend vor dem großen Spektakel.

Daraufhin spekulierten Fans, ob die Band für die Veranstalter zu „kantig” sei – „das scheint sehr komisch, wenn man bedenkt, in wie vielen Hinsichten sie für Mainstream stehen“.

Bereits im vergangenen Jahr sammelte eine Petition über 60.000 Stimmen dafür, dass Metallica eine Chance bei der Auswahl bekommen sollten – vergebens. Der Slot wurde an Justin Timberlake vergeben.