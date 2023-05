Metallica in Hamburg, Teil 2: Setlist, Fotos und Videos der Show

An diesem Pfingstwochenende haben Metallica ein spektakuläres Doppelkonzert gespielt, das Fans wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Bereits das Set am Freitag hatte aus etlichen Hits und Fan-Favourites bestanden, und auch die Setlist von Sonntag (28.05.) konnte mit Bangern wie „Fade to Black“, „For Whom The Bell Tolls“ und „Sad But True“ überzeugen.

Und auch „Nothing Else Matters“ durfte beim zweiten Teil nicht fehlen, nachdem am Freitag bereits „Enter Sandman“ zu hören war.

Metallica in Hamburg: Setlist vom zweiten Konzert

It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ’n‘ Roll) (AC/DC song)

The Ecstasy of Gold (Ennio Morricone song)

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Through the Never

King Nothing

Lux Æterna

Screaming Suicide

Fade to Black

Sleepwalk My Life Away

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

The Day That Never Comes

Blackened

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets

Spektakuläre Bühne für die M72 World Tour

Für Band und Crew war das Doppelkonzert natürlich praktisch – Anreise und Aufbau konnten sie sich für das zweite Konzert sparen. Die innovative Bühne, die als Kreis inmitten der Fans steht, konnte einfach bis zur nächsten Show stehenbleiben.

Metallica’s Second Concert in Hamburg starting in a few minutes! 🎸🥁🤟🏼 #metallica #m72hamburg #hamburg pic.twitter.com/zvUik1Zbhi — To tweet or not to tweet, that is the question .. (@MyReader2) May 28, 2023

Zwei mal Metallica in drei Tagen. Ich kleines Glückskind. #Fangirlmoment pic.twitter.com/KvGnOrNr12 — Harzkind (@wunder_froilein) May 28, 2023

Für die Fans bedeutet die Bühnenkonstruktion aber auch: So nah sind sie ihren Idolen wahrscheinlich noch nie gewesen: