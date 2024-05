Es wird eng am Freitag und Sonntag (24. und 26. Mai) in München. Nicht nur beim ausverkauften Metallica-Konzert dürften die Leute dicht an dicht stehen, sondern auch in der U-Bahn bzw. an den Haltestellen. Die Münchner Verkehrsbetriebe warnen jetzt schon vor: „Engpässe zu erwarten – bitte Geduld!“

Das Olympiastadion bietet Platz für bis zu 77.337 Besucher:innen. Angesichts des ausverkauften Metallica-Doppelauftritts ist es wahrscheinlich, dass genau diese Anzahl von Menschen dasselbe Ziel hat. Es droht Chaos, aber die MVG scheint bereit für den Ansturm.

So soll das Öffi-Chaos verhindert werden:

Die Veranstalter:innen raten dazu, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, anstatt mit dem Auto anzureisen. Für die Menge an Fans reichen die Parkmöglichkeiten um das Stadion schlichtweg nicht aus. Doch je mehr Personen mit den Öffis fahren, desto mehr Stress für die Verkehrsbetriebe. Damit größeres Chaos vermieden wird, hat die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) vorgesorgt. Demnach soll vor allem die U3 beziehungsweise U8 zur An- und Abreise verstärkt werden. „Am Freitag verkehrt die U3 zur Anreise zwischen Fürstenried West und Moosach bereits im dichten Takt. Zur Abreise nach dem Konzert setzt die MVG zusätzliche Züge ein, die die U3 auf einen 5-Minuten-Takt verstärken“, so die Verkehrsbetriebe gegenüber „Bild“. Falls jedoch festgestellt wird, dass sich eine übermäßige Anzahl an Menschen an den U-Bahn-Haltestellen aufhält, werden diese aus Sicherheitsgründen für kurze Zeit abgeriegelt.

Tipp: Nicht die direkte U-Bahn-Linie nutzen!

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zum Olympiagelände zu gelangen. Eine weitere Option ist die Nutzung der U1 mit einem Fußweg vom U-Bahnhof Gern aus. Alternativ zu den genannten Linien können Passagiere die U1 bis zum Olympia-Einkaufszentrum nehmen und dort in die U3 umsteigen. S-Bahn-Reisende haben die Möglichkeit, am U-/S-Bahnhof Moosach zur U3 zu wechseln. Zusätzlich verkehren die Tramlinien 20/21 bis kurz vor 1 Uhr in einem Abstand von 10 Minuten zur Haltestelle Olympiapark West an der Dachauer Straße.

Metallica bietet Doppel-Gig

Metallica werden in München gleich zwei Shows spielen. Mit dem Konzept der „No Repeat Weekends“ präsentieren sie allerdings nicht einfach die gleiche Setlist zweimal, sondern ermöglichen Fans ein wahres Festival-Feeling. So können sich die Konzertgänger:innen zwei Tage später auf ganz andere Songs der Band freuen und so zwei individuelle Metallica-Konzerte genießen. Das Konzert in München ist Teil der M72-Tour, auf der Metallica ihr Album „72 Seasons“ präsentieren. Nach dem Doppel-Gig in der bayrischen Landeshauptstadt, den einzigen Shows in Deutschland, geht es für die Amerikaner weiter nach Italien.